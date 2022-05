Botín de medallas en autonómico en edad escolar

Sábado, 21 Mayo 2022 16:50

Cuarenta atletas sorianos han participado este sábado en el Campeonato autonómico en edad escolar, disputado en Burgos, con un buen botín de medallas.

Este sábado se ha celebrado en burgos el Campeonato autonómico en edad escolar., en el que han participado cuatro selecciones de Soria sub 14 y sub 16 y 2 equipos por centros IES castilla ( sub 14 femenino que han quedado 2) y CEIP infantes de Lara ( sub 14 masculino que han quedado 3)

En total, 40 atletas donde los más destacados han sido los siguientes;

3º Ivan Sanz Natividad 80ml .

1º Ana Isabel peso 9.35

2º Hernán longitud 3.99

2º Pablo Lobera 80ml con 10.34

3º Marco Pardo Pascual Jabalina con 27.72

2ª Paula altura con 1.38

2º Diego altura con 1.51

3ª Aitana longitud con 4.12

3º Aitor Martínez Acebes disco con 27m

Clasificación final:

Infantes De Lara 3º

IES Castilla 2ª