Mañueco comparece en Cortes regionales parae explicar gestión de los incendios

Martes, 26 Agosto 2025 16:46

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá este viernes ante un Pleno extraordinario de las Cortes para explicar la gestión de los incendios que han asolado la Comunidad en las últimas semanas.

La semana pasada, la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento autonómico, dio luz verde a la petición, por parte de una quinta parte de los miembros de este órgano, de celebrar un Pleno monográfico con la comparecencia del presidente autonómico en periodo extraordinario, es decir, antes de que comenzara septiembre, una solicitud que partió inicialmente del Grupo Parlamentario Socialista.

La sesión, en la que el presidente detallará el operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León en esta campaña, debía de tener lugar a partir del miércoles, ya que, tras la aprobación de por parte de la Diputación Permanente, tenía que transcurrir un periodo de 48 horas para convocar el Pleno.

El Parlamento autonómico ha confirmado, según publica en su página web, que la comparecencia se llevará a cabo este viernes a partir de las 11.00 horas.

Por su parte, los Reyes Felipe VI y Letizia recorrerán esta semana varias de las áreas más castigadas por los incendios forestales.

miércoles se desplazarán al Lago de Sanabria (Zamora) y a Las Médulas (León), dos de los enclaves que han sufrido graves daños en las últimas semanas, según ha confirmado la Casa del Rey.

El objetivo del viaje es “conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados”, además de trasladar su apoyo a la población y agradecer el trabajo de los equipos que han combatido el fuego y protegido a los habitantes de estas zonas.

Tras la visita a Castilla y León, los monarcas viajarán el jueves a Galicia, donde recorrerán varias localidades afectadas por los incendios, y el viernes harán lo propio en Extremadura.