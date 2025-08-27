La Junta extiende a familias monoparentales las ayudas para estudios postobligatorios

Miércoles, 27 Agosto 2025 09:29

La Junta de Castilla y León abre la convocatoria de ayudas dirigidas a estudiantes que quieren proseguir su formación tras la educación obligatoria y que se encuentran en una situación socioeconómica menos favorable.

Así, pueden optar a la convocatoria que la Consejería de Educación publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) los alumnos de Bachillerato, Formación Profesional o determinadas enseñanzas de Régimen Especial, que no puedan acceder a la ayuda del Ministerio de Educación y Formación Profesional para los mismos estudios durante el curso 2025-2026.

De hecho, para llegar a más alumnado, el departamento que dirige Rocío Lucas ha introducido como novedad una deducción de 500 euros a familias monoparentales. Por otro lado, hay que resaltar que se continúa manteniendo la especial protección a los colectivos más sensibles: familias numerosas -diferenciando entre las de categoría general y especial-, personas con discapacidad, alumnos matriculados en centros rurales o aquellos perceptores de una pensión de orfandad absoluta.

En esta convocatoria continúan las tres modalidades de ayuda: una variable -en función del umbral máximo de renta familiar establecido, cuyo importe oscila entre los 200 y los 450 euros-, otra fija ligada a la residencia -cuyo concepto ascenderá a 1.600 euros- y otra ayuda fija -ligada a la excelencia en función del rendimiento académico, oscilando la cuantía desde 50 a 125 euros-.

Datos clave

Las solicitudes se podrán cumplimentar a través de la aplicación informática del Portal de Educación y se podrán presentar desde el 28 de agosto al 15 de octubre de 2025 -ambos inclusive-, tanto de manera presencial en las oficinas de registro, como de forma electrónica en el Registro Electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León .

La resolución de la convocatoria de estas ayudas para el curso 2024-2025 supuso la concesión de 2.050 ayudas concedidas para 1.638 beneficiarios por un importe de 900.000 euros.

Por niveles educativos, las ayudas de FP suponen un 32 %, los de Bachillerato un 48 % y los de Enseñanzas Artísticas un 19 %.

Convocatoria específica para las enseñanzas artísticas superiores

Asimismo, la Consejería de Educación ha previsto una nueva convocatoria para el alumnado que curse enseñanzas artísticas superiores en Castilla y León, ya que estos estudios se han de equiparar a efectos de becas con las enseñanzas universitarias.

En total, para el curso 2025-2026, la Junta ha destinado un presupuesto de 1.000.000 euros, 100.000 más que el curso anterior, tanto para las ayudas para estudios postobligatorios como para las ayudas para cursar enseñanzas artísticas superiores.