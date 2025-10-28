La Junta presenta en Madrid su campaña turística para este otoño

"Un viaje que merezca la pena. Ahora más que nunca" es el lema de la nueva campaña de promoción turística de otoño que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León y que se ha presentado hoy en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid.

Durante la presentación, el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que Castilla y León cuenta con una atractiva y variada oferta turística, destacando el esfuerzo que realizan las empresas del sector, que contribuyen decisivamente a la creación de riqueza y empleo.

El Gobierno autonómico continuará apoyando firmemente a los autónomos y emprendedores del sector turístico de Castilla y León, que apuesta por la innovación, la calidad y la excelencia.

La Comunidad tiene una oferta monumental, histórica, cultural y enogastronómica de primer nivel, que la sitúa como líder nacional en turismo rural, alcanzando cifras récords de ocupación.

Castilla y León reúne todas las fortalezas para consolidarse como uno de los destinos más atractivos en turismo de ocio y tiempo libre; deportivo; de congresos, o idiomático.

Esta nueva campaña de promoción continúa con el mensaje promocional 'Un viaje que merezca la pena' vinculado al grupo Siloé y que se presentó en Madrid en enero de 2025, coincidiendo con la celebración de FITUR, la mayor feria turística nacional y una de las más importantes del mundo.

Durante todo este año 2025 se han ido sumando campañas sobre esta base, incorporando el mensaje 'Ahora más que nunca', que pretende reforzar la imagen de Castilla y León como destino privilegiado para disfrutar de la estación otoñal, a través de sus múltiples propuestas y especialización de productos turísticos.

El acto de presentación de la nueva campaña turística de Castilla y León, que se ha celebrado hoy en Madrid, ha sido conducido por 'Valquiria Teatro' y ha contado con la presencia de dos influencers de la Comunidad, el poeta y escritor David Galán 'Redry' y la divulgadora cultural Alba Saenc, que juntos suman más de 800.000 seguidores a través de sus redes sociales.

La difusión de esta campaña se realizará en medios autonómicos y nacionales y, además, se contará con el refuerzo de creadores de contenido que suman más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales como Instagram.