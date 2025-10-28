Martes, 28 Octubre 2025
Junta de Castilla y León

CyL | Junta de Castilla y León

La Junta distingue 50 iniciativas de centros educativos por su "excelencia" en curso 2024-25

El departamento que dirige Rocío Lucas ha publicado hoy, a través del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el reconocimiento a 50 experiencias de calidad de centros y servicios educativos correspondientes al pasado curso 2024-2025. Entre ellos hay siete centros educativos de la provincia de Soria.

 

SORIA

IES VIRGEN DEL ESPINO

DESARROLLO SOSTENIBLE: UN RETO PARA CONSEGUIR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

 

SORIA

COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS

ABUE-LEO

 

SORIA

EASD SORIA

PROMOCIÓN DE LA EASD SORIA EN REDES SOCIALES, WEB, ACTOS PRESENCIALES ABIERTOS Y OTROS MEDIOS
 

ALMAZÁN

CEPA EL CAMINO

LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EL CEPA EL CAMINO

 

SORIA

CEIP INFANTES DE LARA

¿COEDUCACIÓN E IGUALDAD, EL ROL DE NUESTRA ESCUELA EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD?

 

BERLANGA DE DUERO

CRA TIERRAS DE BERLANGA

ORDENAR PARA ENCONTRAR

 

SORIA

IES ANTONIO MACHADO

INTEGRACIÓN EN EL AULA DE LA IMPRESIÓN 3D COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE

Estas actuaciones, cuidadosamente diseñadas por los centros docentes o servicios educativos de la Comunidad, contribuyen a la mejora continua de la educación, fomentan la innovación, elevan la satisfacción de alumnado y familias y refuerzan la eficacia de la labor educativa.

En cada provincia de Castilla y León han participado centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial, así como centros de Enseñanzas de Régimen Especial, hasta presentar un total de 121 iniciativas de las que 82 han sido evaluadas positivamente.

Por último, la determinación del número de premios se ha realizado mediante la relación proporcional entre el número de experiencias candidatas por provincia y el número total de las evaluadas positivamente, danto un total de 50 iniciativas galardonadas.

Dentro de los distintos tipos de experiencias propuestas por los centros, sigue existiendo una clara preferencia por el desarrollo de la modalidad planes de mejora con el 92 por ciento, a la que le siguen las otras modalidades: la aplicación del modelo de autoevaluación para organizaciones educativas, establecido por la administración educativa autonómica, con el 6 %; la elaboración de cartas de servicios, con el 1 %, y la acreditación mediante el modelo EFQM, con el 1 por ciento.

