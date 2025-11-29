La Junta promociona conocimiento del número de emergencias 1-1-2 en centros educativos

Un año más, la Agencia de Protección Civil y Emergencias, en colaboración con la Consejería de Educación, promocionan el conocimiento del número de emergencias 1-1-2 entre los estudiantes de la Comunidad a través de dos iniciativas dirigidas a los centros escolares que se han consolidado a lo largo de los años.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias desarrolla desde el mes de septiembre el programa de visitas y charlas destinadas a los centros escolares de Castilla y León.

A través de las visitas, los colegios tienen la posibilidad de acudir a las sedes del 1-1-2 y del Centro Coordinador de Emergencias que se encuentran ubicadas en Valladolid. Allí, podrán conocer de primera mano cómo se gestionan las emergencias en nuestra Comunidad.

Las visitas al centro se realizan todos los martes y jueves desde el mes de septiembre hasta junio y tienen una duración aproximada de 45 minutos.

Además, aquellos centros educativos de Castilla y León que no puedan desplazarse a Valladolid y que lo soliciten, podrán recibir en el propio centro educativo, de forma presencial u online, una charla impartida por personal del centro de emergencias.

Las charlas y visitas tienen un carácter eminentemente práctico y están dirigidas a alumnado de Educación Primaria (desde cuarto curso), Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos de FP de los colegios e institutos de la Comunidad.

El objetivo es acercar a todos los ciudadanos, y especialmente a los jóvenes de Castilla y León, el trabajo que se desarrolla en el Centro de Emergencias 1-1-2 y en el Centro Coordinador de Emergencias (CCE), con el fin de afianzar su conocimiento, fomentando además un uso responsable del teléfono único europeo de emergencias.

Para poder participar en esta actividad los centros interesados deben enviar el formulario de solicitud de charlas y/o visitas que está a su disposición en la página web de la Junta de Castilla y León https://112.jcyl.es o al correo electrónico a CYL112visitasycharlas@112cyl.com.

Concurso ‘¿Qué es para ti el 1-1-2?’

La Junta de Castilla y León convoca un año más del concurso '¿Qué es para ti el 1-1-2?', con motivo del Día Europeo del 1-1-2 que se celebra anualmente el 11 de febrero.

Se trata de la decimocuarta edición del concurso y está abierta todo el alumnado de los dos ciclos de Educación Primaria, a los de Secundaria y también a los de Educación Básica Obligatoria y de Transición a la Vida Activa de Educación Especial que cursen estudios en la Comunidad.

Este año se han establecido dos categorías, la categoría tradicional de dibujo, que en esta edición además ofrece la posibilidad de que los alumnos participen a título individual y no solo a través de su centro escolar, y una nueva categoría consistente en la realización de un proyecto colaborativo sobre el 1-1-2.

El proyecto puede ser un vídeo, una canción, un juego educativo, una construcción con materiales reciclados…

Esta nueva propuesta pretende fomentar el trabajo en grupo y la colaboración entre los estudiantes, por eso, se presentará un trabajo por cada clase que desee participar.

A los ganadores en las distintas categorías se les premiará con entradas para un espectáculo musical o teatral que se celebre en su provincia, así como con material educativo para los centros escolares que participen.

Las bases del concurso “¿Qué es para ti el 1-1-2?” pueden consultarse en el portal web del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León https://112.jcyl.es y se divulgarán también a través de sus redes sociales.