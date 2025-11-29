Ampliado plazo para que ampas soliciten subvenciones a Educación

Sábado, 29 Noviembre 2025 15:09

La Jutna ha ampliado los plazos para que federaciones, confederaciones y ampas de la Comunidad puedan solicitar subvenciones para sus actividades. Será ahora hasta el 30 de enero de 2026.

La Consejería de Educación busca incrementar la implicación de las familias en el sistema educativo de la Comunidad, un elemento esencial que ha contribuido a los excelentes resultados obtenidos en estudios internacionales como el informe PISA.

En este marco, en los próximos días se harán públicas en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) dos convocatorias para que las federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de enseñanza no universitaria (Ampas) y las propias Ampas puedan solicitar subvenciones que les ayuden en su labor durante el curso 2025-2026.

Así, el Ejecutivo autonómico continúa publicando estas convocatorias en el primer trimestre del 2026 para facilitar la financiación de las entidades de participación educativa, cuya labor permite dinamizar la participación en los centros docentes de la Comunidad. Además, alarga veinte días el plazo de finalización con respecto al curso pasado, hasta el 30 de enero.

La primera subvención, dotada con un presupuesto de 50.000 euros, abarca ayudas para las federaciones y confederaciones de Ampas -7.500 euros para cada confederación y 5.000 para cada federación-.

En el caso de la convocatoria para las propias Ampas, la cuantía asciende a 120.000 euros y se establece un máximo de 1.000 euros para cada una de ellas.

Las iniciativas subvencionables, según la convocatoria, incluyen aquellas orientadas a la conciliación; al fomento de la participación de las familias en el sistema educativo; a la formación de los progenitores; a la sensibilización y a la ejecución de proyectos sobre convivencia, coeducación o reducción del abandono escolar; a la consolidación de programas impulsados por la Consejería de Educación; y, por último, a fortalecer el desarrollo institucional de federaciones y confederaciones de madres y padres, mejorando su funcionamiento y facilitando la información a sus miembros.