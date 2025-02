La Junta destina 65 millones para mejorar servicios públicos en municipios y diputaciones

Jueves, 27 Febrero 2025 14:04

La Consejería de la Presidencia ha comunicado al Consejo de Gobierno de la Junta la cuantía que corresponderá a cada entidad local del FIP y el FCELG en 2025.

Dentro de todas las ayudas que esta Consejería pone a disposición de los ayuntamientos y las diputaciones de Castilla y León, estos dos fondos garantizan la participación en el reparto de todas y cada una de las entidades locales.

Así, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con las entidades locales de la Comunidad, brindándoles apoyo económico tanto para cubrir sus gastos diarios como para impulsar proyectos de inversión que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos.

El 55 por ciento de estos 64,8 millones de euros (35,7 millones) irá destinado a municipios menores de 20.000 habitantes.

Por su parte, los municipios de más de 20.000 habitantes recibirán un 25 por ciento de los fondos (16,1 millones), y las Diputaciones Provinciales recibirán el 20 por ciento restante (12,9 millones).

Las cuantías individuales del FIP y el FCELG aparecerán reflejadas en el Boletín de la Comunidad la próxima semana.

Dichas cuantías se calculan a través de los siguientes criterios objetivos.

Para municipios con menos de 20.000 habitantes, el reparto se realizará en función de la población de cada uno de los municipios, así como del número y la naturaleza de las competencias que tengan atribuidas, de la población mayor de 65 años, y del número de entidades locales menores del municipio.

En el caso de municipios con más de 20.000 habitantes, los fondos se repartirán en función de una cantidad fija y de la población de cada municipio.

Por último, en el caso de las Diputaciones Provinciales, para el reparto se tiene en cuenta la población de cada una de las provincias de Castilla y León, su número de municipios y pedanías, su superficie, y la renta e ingresos per cápita de sus habitantes, de tal forma que las provincias con un menor nivel de renta e ingresos per cápita recibirán más dinero por habitante que lo que les correspondería si no se aplicase este último criterio, para así seguir avanzando en la cohesión territorial entre las nueve provincias de la Comunidad.

Las transferencias a aquellas entidades locales que reciban fondos con carácter incondicionado se realizarán de oficio, directamente por la Consejería de la Presidencia, sin que las entidades locales tengan que hacer ningún trámite para su recepción.

En el caso de las ayudas para inversiones del FCELG, los municipios de más de 1.000 habitantes, los de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales dispondrán de 15 días hábiles para enviar a la Consejería de la Presidencia la comunicación de sus proyectos de inversión y la documentación correspondiente a través de la página web https://servicios.jcyl.es/wcoe/ .

En la Orden de resolución que se publicará en el BOCyL se explicarán de manera clara los pasos para el proceso de comunicación.

Tras la respuesta positiva por parte de la Junta de Castilla y León, las entidades locales beneficiarias de ayudas para proyectos de inversión deberán presentar antes del 17 de octubre un certificado de la secretaría municipal que acredite la contratación o ejecución directa de los proyectos financiados por este fondo, que deberán estar finalizados antes del 31 de diciembre del próximo año, 2026.

Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad

El primero de los Fondos comunicados hoy en Consejo de Gobierno, el FIP, está dotado con más de 14 millones de euros, que percibirán los 2.248 municipios y las 9 diputaciones provinciales de Castilla y León con carácter incondicionado.

Esto significa que las entidades locales podrán destinar libremente las cantidades recibidas para acometer sus gastos.

Este fondo está dotado gracias a la recaudación del único impuesto propio que tiene Castilla y León en la actualidad: el impuesto sobre la afección medioambiental por producción de energía, que revierte, de esta manera, en la mejora de los servicios públicos que prestan los municipios y las provincias.