Tres heridos en incendios de León y Zamora continúan en estado crítico

Jueves, 21 Agosto 2025 12:12

Tres heridos en los incendios de León y Zamora continúan un día más en estado crítico, ingresados en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

La Junta ha facilitado hoy la situación clínica de los heridos por los incendios en Castilla y León.

Sobre los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, tres siguen en la Unidad de Quemados en estado crítico, la mujer de 77 años con un 10 por ciento de superficie quemada continúa ingresada en planta y el varón de 80 años permanece grave pero con buena evolución.

Detalle de los heridos en el HURH

SCQ es superficie cuerpo quemada:

- Mujer 56 años. SCQ: 48 %. Crítico estable.

- Varón 36 años. SCQ: 50 %. Crítico estable.

- Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico.

- Varón 80 años. SCQ: 15 %. Grave con evolución favorable.

- Mujer 77 años. SCQ: 10 %. Estable. En planta.

Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa que el paciente continúa sin cambios