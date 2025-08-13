La Junta trabaja en procesos de concentración parcelaria de 91 zonas de la Comunidad

Miércoles, 13 Agosto 2025 08:21

El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, durante la visita que ha realizado a la localidad palentina de Villasarracino, ha subrayado que el Gobierno autonómico está trabajando en la actualidad, en diferentes fases, en 91 zonas de concentración parcelaria en toda la Comunidad con una superficie total de 340.000 hectáreas.

Entre los elementos que establecen como claves a la hora de promover la actividad agrícola, hacerla más competitiva y favorecer tanto el desarrollo rural como el relevo generacional, son, sin duda, las concentraciones parcelarias de los terrenos de cultivo de un área geográfica determinada ya que, mediante la agrupación de las parcelas por propietarios, sumadas a las obras de infraestructura rural que normalmente llevan aparejadas, se mejora de forma muy importante la gestión y se favorece una mayor competitividad de las explotaciones concentradas.

Los procesos de concentración parcelaria aportan notables ventajas económicas al sector agrícola, según ha recalcado Llorente, al reducirse el número de parcelas, se logra un mayor tamaño de las mismas que permite un uso óptimo de la maquinaria y los insumos, haciendo más competitiva la producción que permite.

Así, por ejemplo, se consigue una disminución significativa en los desplazamientos (un 44 por ciento menos) y un ahorro de hasta el 26 por ciento en combustible.

Además, estas zonas mejoradas incentivan una mayor inversión privada alcanzando un incremento del 36 por ciento en la inversión realizada por los propios agricultores.

En el ámbito social se ha comprobado que pueden incrementar el número de incorporaciones de jóvenes en zonas concentradas en un 40 por ciento superior a zonas no concentradas.

Asimismo, la creación y mejora de infraestructuras transforma positivamente la vida en el entorno rural. La construcción de caminos, accesos, saneamientos y circunvalaciones no solo beneficia directamente a los agricultores, sino también a toda la comunidad local.

Por último, desde la perspectiva medioambiental, la concentración parcelaria promueve la sostenibilidad ambiental. Se observa una reducción del 25 % en las emisiones de CO₂ en secano y la creación de áreas destinadas a la restauración natural del entorno.

Todo este proceso se planifica de acuerdo con criterios ambientales, integrando las nuevas explotaciones en el paisaje y protegiendo el patrimonio natural desde el inicio.

Nueva aplicación informática CONCENTRA

Para hacer más ágil estos procesos, de una larga tramitación dada su complejidad, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se está empleando la nueva herramienta informática que, desarrollada merced a un convenio de colaboración con la empresa vallisoletana EINOR, se denomina CONCENTRA y hace que Castilla y León esté a la vanguardia nacional en el impulso a los procesos de concentración parcelaria.

Dicha herramienta emplea la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica, conocidos como GIS, para relacionar la información de cada parcela (cartografía, superficie, clasificación, situación jurídica, etc.) con los propietarios de la zona y la información que acredita la titularidad de las parcelas.

El objetivo último es dotar de mayor agilidad y transparencia a todo el proceso de concentración, desde la clasificación de los terrenos e investigación de la propiedad hasta la emisión de los títulos de propiedad, teniendo en cuenta de manera gráfica y visual las preferencias de los propietarios en el momento de asignar los nuevos lotes de reemplazo.

El nuevo sistema se caracteriza por aplicar procesos digitalizados más rápidos y fluidos. Gracias a la automatización, se eliminan errores, asegurando mayor precisión en cada etapa de la concentración.

La trazabilidad permite que todos los cambios quedan documentados y accesibles para garantizar un control seguro sobre las operaciones. Además, la disponibilidad de más información se traduce en mayor transparencia, proporcionando a las personas propietarias y técnicas datos precisos y relevantes que facilitan la gestión del proceso de concentración parcelaria.

A día de hoy, en Castilla y León se está trabajando con esta herramienta, incluida dentro del programa de digitalización ‘Extensión Agraria Digital’, creado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para incentivar el desarrollo y aplicación de innovaciones digitales en la gestión de las explotaciones agropecuarias de la Comunidad, en más de 60.000 hectáreas repartidas en 16 zonas de concentración de las nueve provincias.