Miércoles, 13 Agosto 2025
Junta de Castilla y León

CyL | Junta de Castilla y León

Cuatro personas en estado crítico tras sufrir quemaduras en incendios en Zamora y León

Cuatro personas se encuentran en estado crítico tras sufrir quemaduras en los incendios registrados en las provincias de Zamora y León, según el parte médico facilitado este miércoles por la Junta.

Atendidos en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, de referencia regional

  • Mujer de 56 años, 50 por ciento de superficie corporal quemada, en estado crítico.
  • Varón de 64, 35  por ciento de superficie corporal quemada, en estado crítico.

Ambos trasladados anoche desde el Complejo Asistencial de Zamora.

  • Varón de 36 años, 50  por ciento de superficie corporal quemada, en estado crítico. Trasladado anoche desde el Complejo Asistencial Universitario de León.
  • Varón de 80 años, 15 por ciento de superficie corporal quemada, pronóstico grave. Trasladado hoy desde el Complejo Asistencial de Zamora.

Atendidos en el Complejo Asistencial de Zamora

  • Mujer de 77 años, en la UCI, estable dentro de la gravedad. Pendiente de traslado a Unidad de Quemados.

Atendidos en el Complejo Asistencial Universitario de León

  • Varón de 37 años, en la UCI, con quemaduras en el 85 por ciento del cuerpo. En estado crítico. 
  • Varón de 78 años, en la UCI. Quemaduras en 17 por ciento del cuerpo. 

Ambos pendientes de traslado a unidad de quemados.

Además, han sido atendidos ocho heridos en Atención Primaria: un varón de 27 años en el PAC Carballeda (Zamora) y siete personas en el Centro de Salud de Tábara, leves.

Las ambulancias de SACYL han ayudado también a evacuar a 58 personas desde su localidad o residencias de ancianos a otras residencias/albergues, en colaboración con el operativo de rescate.

