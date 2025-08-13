Cuatro personas en estado crítico tras sufrir quemaduras en incendios en Zamora y León

Miércoles, 13 Agosto 2025 13:06

Cuatro personas se encuentran en estado crítico tras sufrir quemaduras en los incendios registrados en las provincias de Zamora y León, según el parte médico facilitado este miércoles por la Junta.

Atendidos en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, de referencia regional

Mujer de 56 años, 50 por ciento de superficie corporal quemada, en estado crítico.

Varón de 64, 35 por ciento de superficie corporal quemada, en estado crítico.

Ambos trasladados anoche desde el Complejo Asistencial de Zamora.

Varón de 36 años, 50 por ciento de superficie corporal quemada, en estado crítico. Trasladado anoche desde el Complejo Asistencial Universitario de León.

Varón de 80 años, 15 por ciento de superficie corporal quemada, pronóstico grave. Trasladado hoy desde el Complejo Asistencial de Zamora.

Atendidos en el Complejo Asistencial de Zamora

Mujer de 77 años, en la UCI, estable dentro de la gravedad. Pendiente de traslado a Unidad de Quemados.

Atendidos en el Complejo Asistencial Universitario de León

Varón de 37 años, en la UCI, con quemaduras en el 85 por ciento del cuerpo. En estado crítico.

Varón de 78 años, en la UCI. Quemaduras en 17 por ciento del cuerpo.

Ambos pendientes de traslado a unidad de quemados.

Además, han sido atendidos ocho heridos en Atención Primaria: un varón de 27 años en el PAC Carballeda (Zamora) y siete personas en el Centro de Salud de Tábara, leves.

Las ambulancias de SACYL han ayudado también a evacuar a 58 personas desde su localidad o residencias de ancianos a otras residencias/albergues, en colaboración con el operativo de rescate.