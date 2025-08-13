La Junta lamenta fallecimiento de voluntario en incendio en Zamora

Miércoles, 13 Agosto 2025 08:38

La Junta de Castilla y León ha expresado su pesar por la muerte de un voluntario que participaba en las labores de extinción del incendio declarado en Molezuelas de la Carballeda, en la provincia de Zamora.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido ayer tarde una llamada, a las 19:17 horas, en la que informaban de haber localizado a dos personas heridas con quemaduras, una de ellas inconsciente, en una zona de vegetación que se está viendo afectada por un incendio forestal de gravedad 2 declarado el domingo en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), y han dado como referencia para ubicar el lugar el kilómetro 12 de la carretera LE-125, que corresponde con el término municipal de Quintana y Congosto (León).

El 1-1-2 ha avisado de este incidente a la Guardia Civil (COS) de León, al centro provincial de mando de Medio Ambiente de León, al centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha activado una UVI móvil.

En el lugar, se ha confirmado el fallecimiento de un varón de 35 años y se ha atendido a otro de unos 36 años, a quien se ha trasladado en amnbulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl al hospital de León.

Posteriormente, se ha informado de un tercer herido, también con quemaduras, en el mismo punto, a quien ha evacuado una dotación de los Bomberos de la Diputación de León al centro de salud de La Bañeza para ser atendido de las quemaduras

Además del fallecido, otras siete personas han resultado heridas.

Tres de ellas permanecen ingresadas en el Hospital Universitario de León.

Las otras cuatro reciben atención en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora tras sufrir quemaduras y lesiones de diversa consideración.

De estos, cinco son grandes quemados, de los cuales dos están en el CAULE y 3 en el Hospital Virgen de la Concha.