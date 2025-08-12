La Junta ofrece gratis Carné Joven Europeo a los cien primeros que lo tramiten

Martes, 12 Agosto 2025 12:36

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Juventud, que se está celebrando hoy, 12 de agosto, la Junta de Castilla y León ha tomado la iniciativa de ofrecer el Carné Joven Europeo a todos aquellos que lo tramiten entre hoy y mañana.

De este modo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades da visibilidad a un carné que es la puerta de acceso de los jóvenes a una vida cultural y deportiva activas, pero también al fomento de un turismo juvenil sostenible y de un ocio responsable.

Así lo ha manifestado la directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Estela López, durante la visita al parque de aventuras ‘El Amogable’, ubicado en la localidad de Navaleno (Soria), donde está teniendo lugar un campamento para menores de entre 11 y 13 años organizado por la entidad Ymca, entidad cuyo trabajo está centrado en mejorar la sociedad a través del desarrollo integral de la juventud y que lleva años colaborando con la Junta.

Por su parte, ‘El Amogable’ es un parque de cuerdas adaptado a personas con movilidad reducida que pertenece a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, en el que se está desarrollando este campamento privado. De hecho, el de la Comunidad es un territorio muy cotizado para realizar actividades multiaventura que van más allá de las iniciativas públicas: entre junio y lo que va de agosto, han tenido lugar 3.252 campamentos privados con 222.098 participantes.

La directora general ha anunciado la gratuidad del Carné Joven Europeo durante un año para aquellos que lo soliciten entre hoy y mañana, de 9 a 14 horas, en las secciones de Juventud en cada provincia. Además, los 100 primeros van a tener una recompensa, ya que recibirán una experiencia gratuita, como una estancia en albergues juveniles, actividades multiaventura, entrada para escape rooms, monólogos, actividad en kayak, teatro, rocódromo, etcétera.

De este modo, se da visibilidad a las muchas oportunidades que tienen los jóvenes a través de este carné, y también se da a conocer toda la red de albergues juveniles de la Comunidad y otras muchas actividades.

Junto a esto, Estela López ha lanzado la campaña multimedia ‘Yo elijo Castilla y León’, mediante la que se da voz a jóvenes de distintos sectores y sensibilidades de la Comunidad que ponen rostro a diferentes acciones implementadas por la Junta en el ámbito de Juventud. Una campaña en formato vídeo que se distribuirá por las redes sociales de la Junta.

Además, la directora general ha querido rendir homenaje a la valentía, la creatividad y el compromiso de los jóvenes castellanos y leoneses, puesto que en cada rincón de la Comunidad hay jóvenes que emprenden, investigan, cuidan, participan, sueñan y luchan por un mundo mejor.

López ha añadido que el Día Internacional de la Juventud es muy importante para reflexionar qué aportan los jóvenes en la construcción de una sociedad más justa.