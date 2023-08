Autorizada implantación de 32 títulos universitarios

Jueves, 24 Agosto 2023 17:11

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado la implantación de 32 títulos de enseñanzas universitarias oficiales que se distribuyen en 13 grados, 16 másteres universitarios y tres nuevos doctorados.

Las enseñanzas de grado son aquellas que tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.

Por su parte, las enseñanzas de máster universitario permiten la adquisición de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, dirigida a la especialización académica o docente, o bien, a promover la iniciación en tareas investigadoras.

Por último, se entiende por doctorado el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, conducente a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad.

Los rectores de las universidades públicas de Castilla y León –a propuesta de sus Consejos de Gobierno y con el informe favorable de sus respectivos consejos sociales– y los rectores de los centros privados –a propuesta de sus Consejos Directivos o, en su caso, sus consejos de administración– han solicitado la implantación de las siguientes enseñanzas.

En concreto, la Universidad de Burgos ofrecerá a su alumnado los grados en Ciencias Gastronómicas, con la Universidad de León y la Universidad de Valladolid, en Tecnologías Digitales para la Empresa, en Psicología y en Terapia Ocupacional; el máster universitario en Gestión, Eficiencia Energética y Rehabilitación de la Edificación; y los doctorados en Didácticas Específicas y en Ingeniería y Tecnologías Industrial, Informática y Civil.

Por su parte, la ULE implanta el Grado en Nutrición Humana y Dietética y los másteres en Investigación de la Diversidad Botánica y Zoológica y en Robótica e Inteligencia Artificial; y en el caso de la Universidad de Salamanca, el Grado en Seguridad; tres másteres universitarios: en Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil y Primaria; en Intervención Social y Educativa con Infancia y Adolescencia; y en Bienestar a lo Largo de la Vida y Envejecimiento Saludable/Máster in Lifelong Well-Being & Healthy Ageing; con Friedrich-Schiller-Universität Jena (Alemania); Turun Yliopisto (Finlandia); Universidade de Coimbra (Portugal); Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) (Rumania); Università degli Studi di Pavía (Italia) y Université de Poitiers (Francia); y el Doctorado en Ingeniería de Sistemas Hídricos.

Finalmente, la UVA contará entre sus titulaciones con el Grado en Comunicación Digital y con los nuevos másteres en Ingeniería Biomédica; en Investigación Biomédica y Terapias Avanzadas y en Periodismo Digital: Innovación e Investigación.

En el caso de los centros universitarios privados, la Universidad Católica ‘Santa Teresa de Jesús’ de Ávila implantará el Grado en Farmacia y los másteres universitarios en Dirección de Recursos Humanos, en Dirección y Gestión Sanitaria, en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, en Prevención de Riesgos Laborales y en Protección, Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural.

Por su parte, IE Universidad ofrece a su alumnado los grados en Ciencias Ambientales para la Sostenibilidad/ Bachelor in Environmental Sciences for Sustainability y en Matemática Aplicada/Bachelor in Applied Mathematics; y dos nuevos másteres: en Arquitectura/Master in Architecture y en Estudios Jurídicos Internacionales/ Master LLM in International Legal Studies. Por último, la UEMC contará con dos nuevos grados: en Derecho y en Enfermería; y la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, con el Grado en Filosofía, Política y Economía.

La implantación de estos estudios, que comenzarán en el curso 2023-2024, cuenta con la verificación del Consejo de Universidades, así como con el informe favorable del Consejo de Universidades de Castilla y León y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL).

Autorizadas estas enseñanzas por el Consejo de Gobierno de Castilla y León, el Ministerio de Universidades elevará al Consejo de Ministros la propuesta para establecer el carácter oficial del título y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).