Un fuego moviliza de noche a pueblos de la Sierra de la Demanda

Miércoles, 27 Agosto 2025 08:35

Un fuego ha movilizado esta noche a efectivos de la Junta y bomberos voluntarios en la Sierra de la Demanda, entre los municipios burgaleses de Moncalvillo y Palacios de la Sierra.

El fuego ha comenzado a las 22:23 horas de ayer martes y, según la información facilitada por la Junta de Castilla y León, se ha podido originar por una tormenta eléctrica.

Se han movilizado efectivos de la Junta de Castilla y León y bomberos voluntarios de Quintanar de la Sierra, Huerta de Rey y Salas de los Infantes, así como numerosos vecinos de la comarca, que se han ofrecido para colaborar, al igual que ayuntamientos cercanos a los municipios afectados con medios propios.

Finalmente, las llamas han quedado controladas pasadas la medianoche.

El fuego se ha detectado en la parte baja del paraje de La Calvilla, en el límite municipal entre Palacios y Moncalvillo de la Sierra.

Tras una intensa y rápida intervención, el fuego ha quedado controlado cerca de la medianoche con la participación de distintos medios de extinción como bomberos de la zona, con movilización de los de Quintanar, Salas y Huerta de Rey, vecinos de las poblaciones cercanas, entre ellos mucha gente joven, y algunas dotaciones de ayuntamientos, como el de Duruelo de la Sierra, según ha publicado "Tu Voz en Pinares".