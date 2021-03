Tudanca: "Castilla y León necesita un horizonte"

Lunes, 22 Marzo 2021 12:52

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha pedido esta mañana la confianza de la Cámara, durante el debate de la moción de censura, para terminar con “la resignación, la corrupción y la mentira” y porque “Castilla y León está repleta de posibilidades y futuro” que es lo que votó la gente mayoritariamente en mayo de 2019.

Así lo ha señalado Tudanca durante su turno de intervención en el que reivindicó el valor de la buena política que, aseveró, “nunca pierde de vista el faro de la ética y en la que el fin nunca justifica los medios” y reconoció que no juega con las mismas armas que el PP.

“Nos enfrentamos a un PP que mercadea, que compra y vende voluntades, que está dispuesto a todo”, ha añadido

Tudanca insistió en que “con responsabilidad, convicción y humildad” pide esa confianza a la Cámara, a todos y cada uno de sus procuradores para que sean “valientes” y juntos “luchemos por esta tierra y demos esperanza a la gente”.

En este sentido, hizo referencia a Ciudadanos a quienes recordó que hicieron “lo peor que se puede hacer en política: traicionar la confianza y la voluntad de la gente”. “Hoy tienen una segunda oportunidad de ser fieles a lo que un día quisieron ser”.

No en vano, aseguró Tudanca, en mayo de 2019 los castellanos y leoneses votaron “de forma clara y rotunda por un cambio”. “Les guste o no, puedan aceptarlo o no, ya nunca podrán detener lo inevitable porque, rotas las cadenas, Castilla y León ya es libre”, remachó.

El objetivo, sostuvo, es limpiar las instituciones de Castilla y León después de más de 30 años de corrupción en una tierra que ha sido “donde se han implantado todas y cada una de las tramas de corrupción el PP” y esa corrupción, continuó, “merece un castigo ejemplar”.

“Me resisto”, afirmó, a pensar que la corrupción “al final se salga con la suya y a pensar que la soberbia y la amenaza triunfen”. “No puedo aceptar que el destino de los castellanos y leoneses siga en manos de aquellos que no tienen más horizonte que el suyo”.

“Por eso esta moción de censura. Por eso aquí, por eso ahora. Porque hay que recuperar la limpieza de las instituciones y la moderación. Porque no todo vale. Por la regeneración, el cambio y para recuperar la esperanza”, incidió Luis Tudanca.

Asimismo, Tudanca recordó que a pesar de “engañar y mentir a los ciudadanos” el Gobierno formado por PP y Ciudadanos pudo hacerlo bien, si bien, desde el primer día demostraron que, en realidad “eran los mismos de siempre, con las mismas viejas mañas y las mismas viejas formas de hacer política”.

Durante este año y medio, sostuvo Tudanca, mantuvieron “lo que funcionaba mal y estropearon las pocas cosas que sí funcionaban”. “El dúo formado por Mañueco e Igea ha creado desde el principio una combinación explosiva entre soberbia e indolencia que ha sido letal”.

Tras recordar que este “dúo” se han dedicado a romper consensos como los alcanzados en el marco del Diálogo Social y a “enfrentarse a todos por todo”.

Por eso, insistió, esta moción es necesaria porque “no podemos, ni queremos eludir nuestra responsabilidad de hacer todo cuanto esté en nuestra mano para darle a Castilla y León el gobierno que necesita y merece”.

“Nos jugamos recuperar los consensos, la lucha contra la pandemia y volver al diálogo”, continuó, para añadir que también se trata de devolver la credibilidad a la política a las instituciones. “Esa Castilla y León nos jugamos hoy”, remarcó.

“Castilla y León necesita, por fin, un proyecto, un rumbo, un horizonte. La ilusión de un gobierno que cree en la tierra, y que pelea por su presente y su futuro. Un gobierno decente, que nunca dé la batalla por perdida. Un gobierno que haga oír la voz de la España Vaciada y que haga frente al reto demográfico. Un gobierno que aproveche el talento de los jóvenes para que no tengan que volver a marcharse”.

Ya son, dijo, demasiadas generaciones que han visto marcharse a sus hijos por falta de oportunidades. “Mi compromiso es que esta generación sea la primera, después de demasiado tiempo, que se pone en pie y levanta el futuro de Castilla y León”.

Programas y proyectos

En cuanto a los proyectos de su futuro gobierno, Luis Tudanca citó leyes como la de garantías para los usuarios de la sanidad, de desarrollo sostenible, de cambio climático o de blindaje de las tasas universitarias, entre otros.

Con un programa de gobierno que, desde la humildad, la decencia y el respeto a la palabra dada, fue el que obtuvo el apoyo mayoritario de la Cámara.

Un programa que tendrá como objetivos, la recuperación de la paz social, la unidad de toda la sociedad frente a la pandemia, la regeneración y recuperación de la dignidad de las instituciones o el blindaje de los servicios públicos entre otros.

Valladolid, 22 de marzo de 2021