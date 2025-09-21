Martínez pide abrir tiempo nuevo en Castilla y León

Domingo, 21 Septiembre 2025 16:18

El secretario general del PSOE Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido abrir “un tiempo nuevo para esta tierra” durante su intervención ante el Comité Autonómico del PSOE de Castilla y León. Martínez ha reconocido que la Comunidad "le pone",

Martínez ha subrayado en que no solo hay que hablar de “cambio y atrevimiento”, sino de que el PSOE sea “el cambio”.

Para lograr este cambio, ha señalado, cuenta con “un partido con alma, con historia: el PSOE, que lleva más de un siglo defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia”.

Al mismo tiempo, ha reivindicado que cuenta con un equipo y un proyecto, que “no nace en despachos lejanos, sino en las casas del pueblo, en la militancia, en la vida real”.

“Tenemos gente preparada, que conoce cada comarca, que no improvisa, que sabe gobernar y tiene liderazgo. Hoy asumo ese liderazgo colectivo, horizontal, para abrir un tiempo nuevo en Castilla y León”, ha remarcado Martínez.

“Castilla y León me pone, me mueve, me inspira, y hace que me ponga en pie”, ha reiterado.

“Soy consciente de que nos la jugamos. Esto no va de provincias ni de regiones, siquiera. Os diría que no va ni tan siquiera de ricos y pobres, ni de jóvenes, ni de mayores. Esto va de pasado o de futuro”, ha resaltado.

Martínez ha insistido en que toca dar un paso adelante porque quiere ser “el alcalde de Castilla y León y su presidente”.

“Es hora de levantarnos de una vez por todas, que la transformación que muchos ya emprenden individualmente se convierta en un proyecto, en una causa colectiva. Eso quiero para Castilla y León: unidad y fuerza”.

“Frente a la desidia, trabajo. Frente al silencio, nuestra voz. Frente a la sordera, diálogo, Frente a la resignación, el cambio. Frente a la nada el PSOE”, ha concluido Carlos Martínez.