Frente común de la izquierda en Castilla y León para concurrir a elecciones autonómicas

Martes, 23 Septiembre 2025 08:00

Tras meses de encuentros informales y colaboración a diferentes niveles, fuerzas de izquierda de Castilla y León han acordado formar un frente común, de cara a la próxima convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunidad.

Arranca así un proceso de diseño de programa conjunto, así como de candidaturas, en el que ya se confirma la participación de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo; y que sigue abierto

a la colaboración con otras formaciones polí9cas afines.

Esto se llevará a cabo mediante un proceso participativo que culminará en el mes de noviembre, según ha avanzado en un comunicado Izquierda Unida.

Los partidos que se incorporan a esta iniciativa tienen la seguridad de que es lo que su electorado está esperando: una izquierda sólida, con proyecto social y de desarrollo para estas nueve provincias

maltratadas por 38 años de polí9ca insolidaria y cruel con el territorio.