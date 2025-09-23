Frente común de la izquierda en Castilla y León para concurrir a elecciones autonómicas
Tras meses de encuentros informales y colaboración a diferentes niveles, fuerzas de izquierda de Castilla y León han acordado formar un frente común, de cara a la próxima convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunidad.
Martínez pide abrir tiempo nuevo en Castilla y León
Arranca así un proceso de diseño de programa conjunto, así como de candidaturas, en el que ya se confirma la participación de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo; y que sigue abierto
a la colaboración con otras formaciones polí9cas afines.
Esto se llevará a cabo mediante un proceso participativo que culminará en el mes de noviembre, según ha avanzado en un comunicado Izquierda Unida.
Los partidos que se incorporan a esta iniciativa tienen la seguridad de que es lo que su electorado está esperando: una izquierda sólida, con proyecto social y de desarrollo para estas nueve provincias
maltratadas por 38 años de polí9ca insolidaria y cruel con el territorio.