Carlos Martínez será nombrado en octubre candidato oficial del PSOE a presidencia de la Junts

Martes, 23 Septiembre 2025 09:00

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, será nombrado candidato oficial a la presidencia de la Junta de Castilla y León el próximo 1 de octubre.

Tras finalizar el plazo que marcan las bases de la convocatoria y después de la aprobación del calendario en el Comité autonómico celebrado el pasado sábado en Valladolid, Martínez ha cumplido con los requisitos fijados.

Así, el Comité autonómico de Ética ha dado validez a la documentación presentada y remitirá la precandidatura a los estamentos federales del PSOE para que, a las 00:00, se abra el plazo para la presentación y recogida de avales.

El proceso podrá ejecutarse de forma telemática o presencial en las sedes de las agrupaciones del PSOE en Castilla y León.

Con el fin de que Martínez sea formalmente candidato deberá reunir entre el seis y el diez por ciento de los avales de la militancia socialista en Castilla y León.