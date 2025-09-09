IU llama a la protesta en defensa de Palestina en las etapas de La Vuelta en Castilla y León

Martes, 09 Septiembre 2025 13:46

El coordinador general de Izquierda Unida Castilla y León, Juan Gascón, participará en la concentración pro-palestina convocada por la plataforma de apoyo a Palestina en la etapa del próximo 11 de septiembre en Valladolid.

IU ha llamado a manifestarse pacíficamente con banderas palestinas y kufiyas en las próximas etapas que se celebrarán en Castilla y León.

La Vuelta 2025 ha iniciado protagonizada por las protestas pro-palestinas y contra el genocidio que han acompañado el trazado de cada etapa en España.

Las movilizaciones se deben a la participación en el evento deportivo de un equipo israelí, “Israel-Premier Tech”, propiedad de Sylvan Adams, cercano al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El multimillonario presume de ser “embajador de Israel”. Organizaciones activistas le acusan de utilizar el ciclismo para promocionar el país.

“Izquierda Unida proclama a Palestina como vencedora de La Vuelta, exigiendo la retirada del equipo israelí y aplaudiendo las medidas del Gobierno de España”, ha afirmado Gascón, “pero creyendo también que hay que ir más allá de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno y aprobadas en el Consejo de Ministros”.

El líder autonómico se ha referido con ello a las medidas anunciadas por Pedro Sánchez el día de ayer para hacer efectivo el embargo de armas al Estado de Israel debido a las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Gaza.

Tras el anuncio, el ministro de Asuntos Exteriores Israelí, Gideon Sa'ar, ha prohibido la entrada al país a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, miembro de la dirección federal de Izquierda Unida.

Castilla y León se suma así a las comunidades autónomas donde se han promovido movilizaciones pacíficas ante el paso de la vuelta ciclista.

En ellas denuncian “el genocidio que está cometiendo el Gobierno de Netanyahu contra la población palestina”. Izquierda Unida se suma así a las organizaciones que promueven y apoyan la iniciativa.

“Gracias a esta movilización está fracasado el intento de Israel de limpiar a nivel internacional la masacre que está cometiendo en Gaza por medio de la inscripción de un equipo ciclista israelí en La Vuelta”, ha señalado Gascón.

La vuelta atravesará la comunidad en las etapas del 10 al 13 de septiembre, en las localidades de Cacabelos, Bembibre, Ponferrada, Valladolid, Medina del Campo, Salamanca, Guijuelo, los Ángeles de San Rafael y el Real sitio de San Ildefonso.

“Queremos alzar la voz contra la execrable situación que en las próximas cuatro etapas”, ha denunciado Gascón.

Izquierda Unida ha denunciado la doble vara de medir de los organismos deportivos y la comunidad internacional.

Con ello refieren a la prohibición de los deportistas rusos de participar en pruebas internacionales tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia

. “Israel goza de total impunidad y su equipo ha sido inscrito para intentar normalizar una situación a la que se han opuesto las protestas pacíficas y democráticas sucedidas a lo largo de toda España”, ha resumido Gascón, “han sido vanos sus esfuerzos por intentar aprovecharse del deporte para limpiar sus crímenes en Gaza”.