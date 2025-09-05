Santiago Aparicio, único candidato para presidir otro mandato de CEOE de Castilla y León

Viernes, 05 Septiembre 2025 15:32

Una vez finalizado el plazo que los Estatutos de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León establecen para la presentación de candidaturas, Santiago Aparicio ha sido el único candidato que opta a presidir CEOE Castilla y León los próximos cuatro años, con el aval de todos los miembros de la Junta Directiva.

De conformidad con los Estatutos, ha quedado proclamada la única candidatura que concurrirá a la Asamblea Electoral del próximo 12 de septiembre.

Así, Aparicio opta a un cuarto mandato de cuatro años al frente de la Confederación.

El también presidente de Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) concurrirá, por tanto, ante la Asamblea General de la Confederación, compuesta por las 221 vocalías de las Organizaciones Territoriales y Sectoriales integradas, y que se celebrará en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCyL).

La Junta Directiva de CEOE Castilla y León ya expresó semanas atrás su apoyo sobre la continuidad de Aparicio para la representación del tejido empresarial castellano y leonés.