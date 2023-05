Huelga indefinida en Justicia si no hay propuesta del Gobierno

Jueves, 11 Mayo 2023 07:46

El comité de huelga de los funcionarios de la administración de Justicia ha convocado huelga indefinida a partir del próximo 22 de mayo, si el Gobierno "no pone encima de la mesa una propuesta económica", parón que se sumaría al ya anunciado por jueces y fiscales desde el próximo martes, día 16.

En Castilla y León están llamados 2.800 funcionarios de los cuerpos generales, y si los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública “no recapacitan en estos próximos diez días, se producirá el colapso absoluto en la administración de Justicia de nuestra Comunidad", ha alertado Juanjo Banciella, responsable de Justicia de CSIF en Castilla y León.

Durante los paros que se están desarrollando en las últimas semanas se han suspendido cientos de vistas y miles de actuaciones procesales en toda Castilla y León.

Se trata de juicios que afectan a los derechos de las personas, pero no sólo eso, ha señalado Banciella, también actuaciones procesales que provocan que no puedan continuar los procedimientos, que personas no pueden divorciarse. Se trata de asuntos que afectan al común de los ciudadanos, y el Ministerio con su negativa a tan siquiera sentarse a negociar con los trabajadores de Justicia, está causando un grave perjuicio a toda la sociedad.

“Nos consta que muchos Juzgados ya señalan para bien entrado el 2024”, ha explicado Banciella.

“Queremos que se reconozca nuestro trabajo, que lo que pasa en el día a día en los Juzgados se reconozca legal, laboral y retributivamente. Queremos una Justicia más eficaz, más ágil… Y eso sólo se puede conseguir poniendo en valor a los funcionarios de Justicia. Son los primeros y los últimos que llegan a los Juzgados, la primera persona a la que ven las víctimas de los delitos... En muchas ocasiones, incluso antes que, a su abogado, la primera persona a la que ve la víctima de violencia de género es a un funcionario de Justicia”, ha resaltado Banciella.

Mientras el Ministerio no recapacite, la Justicia seguirá parada, porque son los funcionarios de los cuerpos generales, los que representan el 93 por ciento de la plantilla, los que permiten que la Justicia eche a andar cada mañana, insiste.

En tanto llegan las jornadas de huelga general, se seguirá con los paros totales los días 16, 17 y 18 de mayo.

También se continúan con las concentraciones.

Esta mañana del jueves día 11, la concentración es a las puertas de la Delegación del Gobierno, en Valladolid, a las 11:00 horas, “para apelar a Sánchez a que, como presidente de un Gobierno que se dice progresista, no dé la espalda al grupo más numeroso de los funcionarios de justicia, y haga una oferta retributiva como si ha hecho con los Letrados de la Administración de Justicia y está haciendo con los Jueces y Fiscales.

Se entregará un escrito dirigido al presidente del Gobierno.