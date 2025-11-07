Adelante propuesta para garantizar inclusión en campamentos juveniles de Castilla y León

Viernes, 07 Noviembre 2025 07:51

Soria ¡Ya! ha conseguido que las Cortes regionales aprueben su proposición no de ley (PNL) para que la Junta convierta los campamentos juveniles del Instituto de la Juventud en entornos plenamente inclusivos y adaptados a la diversidad.

La propuesta, defendida por el procurador Juan Antonio Palomar, se ha debatido en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades y ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular que se ha abstenido.

Durante su intervención, Palomar ha subrayado que la inclusión "no puede depender de la buena voluntad o de proyectos puntuales», sino que debe ser «una obligación y una práctica habitual en todos los programas de ocio y tiempo libre organizados desde la Administración".

El procurador soriano ha recordado que el Procurador del Común ya recomendó en 2023 la adaptación progresiva de las instalaciones y actividades juveniles, instando a la Junta a garantizar la igualdad de acceso para niños y jóvenes con discapacidad o necesidades especiales.

En esta línea, la propuesta de Soria ¡Ya! pide que la Junta, en consonancia con dichas recomendaciones, lleve a cabo la conversión de los campamentos juveniles en entornos plenamente inclusivos y adaptados, y que exija a las entidades públicas o privadas titulares de servicios de ocio y tiempo libre el desarrollo de espacios capaces de responder a las necesidades de todos los usuarios, sin distinción.

Palomar ha señalado que "la inclusión no se consigue con carteles ni con discursos, sino con medidas concretas», y ha lamentado que aún existan limitaciones físicas y organizativas que impiden la participación plena de menores con discapacidad en las actividades de verano. También ha destacado la importancia de la sensibilización y la formación del personal que trabaja en estos programas, «para que la inclusión sea real y no meramente formal".

Con esta PNL, Soria ¡Ya! ha resaltado que refuerza su compromiso con una infancia y juventud diversa e inclusiva y reclama a la Junta de Castilla y León que asuma su responsabilidad para garantizar que ningún menor quede excluido de las actividades públicas por motivos de discapacidad o diferencias funcionales