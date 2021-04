UGT y CC.OO. urgen negociar la agenda social

Lunes, 12 Abril 2021 13:14

UGT y CC.OO. de Soria han advertido este lunes al Gobierno que intensificarán las movilizaciones si no se siente a negociar la agenda social.

Un grupo de delegados sindicales de UGT y CC.OO. se han concentrado al mediodía de este lunes a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en la provincia para reclamar al Gobierno que active la agenda social y negocie ya la subida del SMI, la garantía de las pensiones y la derogación de reforma laboral.

El secretario provincial de CC.OO. de Soria, Javier Moreno, ha advertido, a preguntas de los periodistas, que si el Gobierno sigue sin responder, los sindicatos intensificarán sus movilizaciones.

"Vamos a intentar que se siente el Gobierno en esa mesa de negociación. De momentos nos estamos concentrando los 11 de cada mes y si el Gobierno no atiende a esas peticiones, lo que vamos a hacer es intensificar la presión", ha advertido.

Moreno ha subrayado que los sindicatos han sido pacientes y responsables negociando con el Gobierno cuestiones que tenían que ver con la protección de las personas durante la pandemia, pero "no nos podemos permitir el lujo que la crisis sanitaria, que ha provocado una económica y social, los paganos vuelva a ser la clase trabajadora de este país".

Por su parte, el delegado de UGT en Soria, Miguel Ángel Gómez, ha declarado a los periodistas que la tercera concentración que realizan es para reclamar al Gobierno que "ahora sí toca" la agenda social, aunque se siga en una situación de pandemia y elecciones autonómicas en Madrid, por ser una cuestión fundamental.

"La subida del SMI, las pensiones y la derogación de la reforma laboral del PP son tres temas que debe abordar ya el Gobierno", ha reclamado.

Gómez ha asegurado que el Gobierno, en los tres meses que llevan los sindicatos concentrándose cada 11 de mes a las puertas de las subdelegaciones del Gobierno, no ha realizado ningún movimiento, por lo que ha reclamado a PSOE y Unidas Podemos que se sienten a negociar.