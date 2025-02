La Audiencia absuelve a madre de menores que deambulaban solos por calle de Soria

Lunes, 03 Febrero 2025 16:58

La Audiencia Provincial de Soria ha absuelto a la madre de los menores, que aparecieron solos deambulando por calles del centro de Soria hace un año, de los delitos de abandono de menores y contra la salud pública que Servicios Sociales de la Junta y el ministerio Fiscal denunciaron.

El padre de los niños, que posee antecedentes por venta y consumo de drogas, se encuentra en paradero desconocido y se ha dictado un auto para su busca y captura.

La sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial explica que “no existe prueba alguna de la presencia de drogas tóxicas en el domicilio de la acusada (no se realizó ninguna entrada y registro en dicho domicilio a tales fines), la cual no es consumidora de sustancias. No se puede apreciar el tipo penal citado aunque los menores hayan estado expuestos a la cocaína”. El documento añade que, según las pruebas médicas, los menores habían estado en contacto con cocaína al menos durante los últimos cuatro meses.

La jueza ha sentenciado que no existe ninguna prueba que contradiga las manifestaciones de la acusada de que desconocía que hubiera drogas en la casa ni que, de haber habido, sus hijos hubieran podido tener contacto con dichas sustancias.

En este sentido subraya que se trata de una mujer que trabajaba muchas horas al día para sostener el hogar familiar y que para ello, entre semana, dejaba a los niños al cuidado de su abuela y tía, los tenía los fines de semana en una vivienda que comparte con otras personas teniendo alquilada una habitación.

“Desconocemos cuándo y dónde tuvo lugar la exposición de los menores a la cocaína”, se puede leer en la sentencia.

En cuanto al delito de abandono de menores, la sentencia asegura que “los menores estaban bien atendidos porque los respectivos informes médicos indican buen estado de higiene de ambos (salvo las plantas de los pies de la niña por andar descalza) y buen estado de salud en general, salvo el proceso catarral en ambos, tal y como manifestaron las doctoras que atendieron a los niños en el hospital”.

En cuanto al delito de abandono temporal de menores, la jueza lo descarta al entender que la madre no tuvo una intención deliberada de dejar desatentidos a los menores y fue un hecho puntual en el que, con toda la familia dormida, los niños se despertaron y jugaron a que se iban de viaje de vacaciones, cogiendo una maleta y saliendo a la calle.

El portal de la casa en la que residían los niños está a escasos metros del lugar donde fueron encontrados solos, “por lo que es evidente que hacía poco tiempo que habían salido de la casa y el riesgo corrido por los menores fue mínimo”.

La jueza ha tomado además en consideración que la madre, cuando se despertó, fue a ver lo que estaban haciendo sus hijos y al no encontrarlos se dirigió a la Comisaría, donde le explicaron lo que había sucedido.

El fallo de la sentencia de deja sin efecto todas las medidas cautelares acordadas en el auto del 29 de enero de 2024.

Suceso

Como se recordara, la Policia Nacional detuvo a finales de enero de 2024 a los padres de dos niños de corta edad como presuntos autores de un delito de abandono de menores.

En la tarde noche del último domingo de enero del año pasado una pareja que caminaba por una calle del centro de Soria se encontró con dos menores, chico y chica, de corta edad y en situación de desprotección, según informó en su día la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Los niños transitaban por la calle descalzos, y en malas condiciones higiénico sanitarias.

La pareja tras esperar un momento por si aparecían los progenitores, trasladaron a los niños a la comisaría de Policía Nacional y después los niños, de cuatro y un año y medio de edad, fueron trasladados al hospital Santa Barbara donde recibieron atención sanitaria, realizándoles diversas pruebas médicas cuyo resultado fue positivo a cocaína para ambos menores.

Por todo ello agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de los padres de los menores como presuntos autores de un delito de abandono de menores.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Soria acordó después dejar en libertad provisional a los padres tras su detención, con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, así como imponer una orden de alejamiento respecto a los menores y de prohibición de comunicación con ellos.

El Juzgado les retiró además la guarda y custodia a los padres, y dio la tutela provisional de los menores a la Junta de Castilla y León.