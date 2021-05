Detenido por quebrantar orden de alejamiento de ex-pareja

Martes, 18 Mayo 2021 14:50

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 25 años y vecino de Soria, como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena al incumplir una orden de alejamiento respecto de su ex pareja sentimental.



La víctima de los hechos presuntamente comenzó en la madrugada del pasado sábado a recibir llamadas telefónicas en las que nadie hablaba y la mujer comenzó a sospechar de que podría ser su ex pareja, según ha informado este martes en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Las sospechas se confirmaron minutos más tarde cuando iba caminando con su pareja actual por las inmediaciones del domicilio de éste y de repente apareció su ex compañero y se abalanzó contra el hombre que la acompañaba.

Cuando la Policía llegó al lugar de los hechos, separaron a los dos hombres y, tras identificarlos, pudieron comprobar que uno de ellos, que era la ex pareja de la víctima, tenía en vigor una orden judicial que le prohibía comunicarse y acercarse a la denunciante.

Por ello fue detenido y trasladado a las dependencias policiales donde, tras realizar las oportunas preceptivas diligencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción, en funciones de guardia, de esta capital.