Cinco futbolistas del Numancia, denunciados por reunión

Jueves, 29 Abril 2021 13:50

Cinco futbolistas del Numancia han sido propuestos para sanción por infringir las restricciones sanitarias para combatir la Covid 19, tras participar esta noche pasada en una reunión en un domicilio particular del centro de Soria, donde se dieron cita hasta ocho personas.



Agentes de la Policía Nacional han intervenido esta pasada noche en un domicilio particular donde estaban reunidas ocho personas que, presuntamente, no respetaban las medidas establecidas por las autoridades para luchar contra la crisis sanitaria provocada por la covid-19, según ha informado la subdelegación del Gobierno en un comunicado.

Alrededor de la medianoche y motivado por el ruido, los funcionarios policiales se dirigieron a un piso situado en una calle del centro de la ciudad en el que identificaron a ocho jóvenes de entre 22 y 28 años de edad, cinco de ellos futbolistas del Numancia.

Estas personas han sido denunciadas ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León por no cumplir la legislación anticovid sobre la limitación de permanencia de grupos de personas en espacios privados.

Las disposiciones del Gobierno de Castilla y León marcan que estas reuniones en espacios privados están limitadas solo a los convivientes.

Al parecer, cuatro de los cinco futbolistas que participaron en esta reunión residen en el mismo bloque de viviendas, en el centro de Soria, y se juntaron para presenciar la semifinal de la Champions League entre el PSG y el Manchester City.