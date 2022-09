Soria ¡Ya! resalta buen inicio de nuevo ciclo parlamentario

Viernes, 09 Septiembre 2022 19:00

Soria ¡Ya! ha valorado este viernes de forma positiva el inicio del nuevo ciclo parlamentario tras conseguir que todos los partidos políticos apoyen reclamar al Gobierno de España que implante la fiscalidad diferenciada a las empresas.

La agrupación ha destacado el trabajo realizado para unir a unas Cortes tan fragmentadas como las de Castilla y León en una cuestión vital para los sorianos y asegura que muchos de los temas hablados con los sorianos este verano se llevarán a Valladolid

Este miércoles se ha aprobado por unanimidad en las Cortes de Castilla y León la Proposición No de Ley propuesta por Soria ¡YA! para impulsar las ayudas al funcionamiento de las empresas. Esta es una de las principales peticiones de la agrupación, la cual ahora cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios castellano-leoneses tras la unanimidad conseguida en el pleno. La propuesta insta a la Junta de Castilla y León a requerir al Gobierno de España la puesta en marcha de forma inmediata de estas ayudas, las cuáles deberían estar en marcha desde el 1 de enero de este año.

Una petición fundamental de la sociedad soriana que ahora lo es de toda la sociedad castellana y leonesa que ha comprendido que hay que tratar de forma diferente a los diferentes. El gobierno central, consideramos, no puede dejar pasar de largo esta petición.

Soria ¡YA! ha señalado en rueda de prensa “no entender el retraso”, ya que esta herramienta fue aprobada por la Comisión Europea e incluida en los actuales Presupuestos Generales del Estado.

Esta propuesta quería evitar la confrontación entre partidos y mostrar un frente unido frente al Gobierno central para que vea la importancia de estas ayudas para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel (y la agrupación espera que, en el futuro, para más provincias). “Las ayudas al funcionamiento no son un privilegio para Soria, son una compensación tras décadas de maltrato institucional. Este tren no puede pasar de largo como tantos que no hemos podido coger. Las ayudas al funcionamiento pueden suponer el revulsivo que Soria necesitará para revertir el proceso de despoblación”, han explicado desde Soria ¡YA! en la rueda de prensa de este viernes.

De esta manera, Soria ¡YA! ha valorado de forma muy positiva el inicio del ciclo parlamentario, en el que también se ha preguntado al Gobierno Autonómico por los resultados del Plan Soria y por las listas de espera en consultas externas en la provincia.

En ambos casos, los responsables de la Junta no supieron responder a los procuradores de la agrupación, pues en ambos casos los proyectos y las medidas tomadas han sido nulas.

La agrupación asegura que los próximos meses en Cortes estarán marcados por los problemas que los sorianos y las sorianas han transmitido a sus portavoces a lo largo de los meses de verano, a través principalmente de las visitas a los pueblos de Soria. La mayoría de estos problemas se llevan arrastrando durante muchos años, parecen repetitivos, pero Soria ¡YA! señala que, el hecho de haya que seguir demandando cosas como más médicos de atención primaria o transporte público de calidad solo deja entrever que no se ha hecho nada hasta el momento por solucionarlos.

Centro Nacional de Fotografía

En otro orden de cosas, la Agrupación de Electores ha celebrado que, finalmente, se haya desbloqueado el proyecto que permitirá que el antiguo Banco de España de Soria pase a ser el Centro Nacional de Fotografía, una decisión que se blindará mediante un Real Decreto que lo incluirá en la Red Nacional de Museos. Soria ¡YA! ha defendido siempre que se dé un uso cultural al edificio del Banco de España y valora que esta opción es muy interesante.

Recuerda, sin embargo, que son ya 17 años, desde 2005, los que el Gobierno lleva “mareando la perdiz” con este asunto. “Son muchos años y muchos responsables por inacción”, señala Soria ¡YA!

"Esperamos que no siga la estela de otros proyectos en la provincia de Soria en cuanto a retrasos o falta de concreción entre lo anunciado y lo realizado. Ahí tenemos el Centro de Referencia del INSERSO, el Centro de los Alimentos, la Cárcel de Soria y un largo etcétera", ha explicado.

