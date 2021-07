Pajín invita a aprender de las lecciones de la pandemia

Martes, 06 Julio 2021 13:16

La directora de desarrollo global ISGlobal, Leire Pajín, ha señalado que el "aviso tan serio y duro" que ha supuesto la pandemia del Covid 19 debe servir para que las administraciones y la sociedad se replanteé el futuro de otra manera.

Pajín ha participado este martes en el debate sobre "vacunas, respiradores y el día después. La acción colectiva", incluida en el encuentro "Diálogos del día después", organizado por el Centro Internacional Antonio Machado (CIAM), la Universidad Politécnica de Madrid y la plataforma el Día Después.

Pajín ha asegurado que las administraciones tienen una conciencia generalizada que hay muchos errores que han cometido y nos han llevado hasta la actual situación y por tanto, a su juicio, el "aviso tan serio y duro" que ha supuesto la pandemia, debe servir para replantearnos el futuro de otra manera.

"Lo importante no es que los políticos se den cuenta, sino que toda la sociedad camine en la misma dirección. En tanto en cuanto todos vayamos en la misma dirección, los resultados serán más visibles", ha resaltado.

Pajín ha resaltado que si hace falta un acuerdo, es en cómo salir fortalecido de esta crisis sanitaria y económica, "por interés común".

La también presidenta de REDS e impulsora de El Día Después ha declarado que hay que aprender de las lecciones que la pandemia del Covid 19 ha dejado en el mundo, una de ellas ser conscientes de que "no hay ningún reto de ninguna sociedad, desde Soria a cualquier país, que no dependa de otros".

Pajín ha resaltado que ya no se pueda garantizar el bienestar de los propios ciudadanos si no se hace con el de los demás en el mundo.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el acceso a las vacunas, que no hay que limitar a los españoles sino garantizar su inoculación a todo el mundo, porque de lo contrario la pandemia no acabara y el comercio y el turismo no se podrán restablecer.

Pajín ha recalcado que la pandemia ha revalorizado el papel de lo público así como la alianza público-privada, "porque los problemas que tenemos es responsabilidad de todos y aunque los poderes públicos tienen que liderar, las empresas tienen que comprometerse".

Pajín ha señalado que aspiran en El Día Después a un modelo de sociedad inclusivo donde haya equilibrio entre lo urbano y lo rural, entre las ciudades y los pueblos.

"No habrá un desarrollo equilibrado y sostenible, si todos no salimos y tenemos las mismas oportunidades. Hay que abordar la desigualdad en todas sus facetas y por eso es muy importante hacer entender este concepto de o salimos todos o no sale nadie", ha recalcado.