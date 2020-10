OPINIÓN/ ¿Nos puede decir la verdad de la alarma?

Viernes, 30 Octubre 2020 17:19

Amalio de Marichalar hace en este artículo de opinión muchas preguntas que nadie ha contestado sobre la que considera una negligente y maquiavélica gestión de la pandemia y de la acción diaria de Gobierno, queriendo aprovechar una tragedia con motivo de la pandemia, para limitar las libertades.

¿Nos puede decir a los españoles por que hace doce días según su experto portavoz sanitario el nivel de contagio estaba estabilizado y hace tres días nos metemos en un estado de alarma ?.

¿Nos puede decir por qué no se reunía el comité científico desde Julio, como reconoció balbuceando su ministro hace pocas semanas y en medio de un segundo rebrote cada vez más grave pero que nunca ha dejado de serlo según en qué territorios desde Julio?.

¿Nos puede decir por qué diciendo desde marzo que existía un comité de expertos, finalmente reconocen que no existe ese comité? ¿es esa una actuación decente o indecente, muy grave para el correcto e imprescindible control sanitario, o es un asunto liviano?.

¿Nos puede decir por qué establece el estado de alarma seis meses diciendo que está basado en los expertos y la ciencia ? Que expertos y que ciencia ? ¿Los expertos y la ciencia dicen que seis meses ? ¿Y por qué no uno, tres , dos, siete, o diez? ¿ y que expertos y científicos lo dicen si no existen?.

¿Nos puede decir por qué, por el hecho de que la oposición le pida solo un estado de alarma de dos meses, usted se reafirma en seis... y después propone cuatro, como si estuviera la salud de los españoles siendo negociada y subastada en una feria?.

¿Nos puede decir por favor por que los distintos comités, instituciones y asociaciones científicas serios, esos si, muy conocidos, se ofrecen para evaluar lo que ha pasado en España y ustedes no se reúnen con ellos, dándoles largas durante dos meses, y después de hacerlo más aplazamiento y tampoco les piden que les ayuden en esta nuevo rebrote que se dignan calificar así ahora, si bien lo tenemos hace dos meses , o más bien no se ha ido?.

¿Nos puede decir por qué no son esas instituciones médicas de reconocido prestigio que se ofrecen a ayudar, las que asesoren de verdad en la pandemia? .

¿Nos puede decir por qué usted decía en julio que "había derrotado al virus y controlado la pandemia" y "salíamos más fuertes", y que nos fuéramos a "disfrutar de la nueva normalidad recuperada" cuando el virus seguía y ya a principios de agosto, Aragón, Cataluña y País Vasco estaban en situación muy delicada?. Le repito, a principios de agosto.

¿Nos puede decir por qué se va usted de vacaciones en esa situación y no vuelve más que por la presión de la opinión pública ante los repuntes de los contagios ya generales en toda España y usted a través de su asesor sanitario no reconoce un segundo rebrote, haciéndolo solo desde hace pocos días?.

¿Nos puede decir por qué su interlocutor sanitario nos dice hace doce días que la situación está estabilizada, pudiendo hablarse de cierta mejora, y de repente usted declara el estado de alarma, tras decirnos su asesor que hay numerosos expertos pero que no nos da sus nombres por ser muchos? ¿usted considera esto reírse despectivamente y menospreciar a todos los españoles, además de un engaño masivo, o es una actitud muy colaboradora, amable, bonita y sensata con todos?.

¿Nos puede decir por qué hace dejacion de su responsabilidad y fuerza a las autonomías a rogarle el estado de alarma?. Ni es lo propio ni lo hace nadie sensato, salvo que deje sus funciones para todo o quiera jugar al ratón y al gato, para solo quedarse con el control de " otros planes"...

¿Nos puede decir por qué desde enero que usted sabía del peligro de la pandemia con múltiples informes, nacionales e internacionales, no quiso decir nada a todos los españoles en una negligencia dolosa, por querer que se pudiera llegar al 8 de Marzo para celebrar una manifestación feminista?

¿Nos puede decir por qué fuerza a Madrid a tomar medidas restrictivas y nada más que a Madrid, con mismos datos o peores en otras autonomías, y al perder por la justicia esa arbitrariedad, decreta la alarma solo en Madrid ?

¿Nos puede decir, como le pregunto al principio, por qué ahora se le ocurre decretar el estado de alarma " con el amparo de algunas autonomías " para diluir su responsabilidad y además se le " ocurre " a usted hacerlo por seis meses, sin pactar con la oposición, como sería lógico ante una situación tan grave, y suponiendo más lógicamente aún, una previa constatación fehaciente y científica que hasta el momento no existe y tampoco tiene usted la voluntad de presentar a todos los españoles, como está absolutamente obligado a hacer?.

¿Nos puede decir a que responde tal número redondo de seis meses de alarma, y sin atender a lo que han dicho reputados expertos constitucionalistas en cuanto a deber solicitar la aprobación del Congreso cada quince días y someterse por tanto al control parlamentario, así como el control judicial, y además el espíritu de la norma indicar que la prórroga sea por un plazo razonable, constituyendo todo ello un hecho inconstitucional de no hacerse así?.

¿Nos puede decir por qué hace esto sabiendo además, tal y como ha dicho la patronal, que una alarma de seis meses dinamitaría la recuperación?.

¿Nos puede decir por qué España es el país con la caída económica más grave del mundo?.

¿Nos puede decir por qué España es el país con mayor número de muertos en proporción a su población del mundo, y también en número de contagios?.

¿Nos puede decir por qué España es el país del mundo que más cuestionado está en la gestión de la pandemia por parte de los medios de comunicación más prestigiosos de la tierra?.

¿Nos puede decir por qué en España no sabemos el número de muertos que está teniendo esta trágica pandemia desde marzo, usted presumír en una sesión en el Congreso de tener ese día cero muertos, y la realidad es que nos acercamos a sesenta mil, casi doblando las cifras que ustedes dan?.

¿Nos puede decir por qué su interlocutor sanitario se ríe un día de la situación como si fuera una broma , otro da datos maquillados, el siguiente no los sabe, por no hablar que se atrevió a decir que en España habría uno o dos casos, o que no hacían falta las mascarillas, y usted que es el responsable de el a través de su ministro, no tomar medidas serias y por tanto, al no hacerlo, avalar usted tanta indignidad y broma perversa cuando hablamos de la salud y la vida de todos los españoles?

¿Nos puede decir por qué en la famosa desescalada usted decidía pasar de fases por cuestiones políticas especialmente para favorecer autonomías como Cataluña o el País Vasco y en cambio no dar informes firmados a Madrid, que supuestamente indicaban la imposibilidad de cambiar de fase e impedir con ello avanzar a Madrid?.

¿Nos puede decir por qué no se ocupa de defender los puestos de trabajo con planes acordados a largo plazo con los empresarios y autónomos, como hacen en otros paises de nuestro entorno?.

¿Nos puede decir por qué hace unos presupuestos ideológicos y ser los únicos de Europa que subimos impuestos, justo lo contrario a lo que hay que hacer en medio de una pandemia pues no son sensatas sus previsiones, y por otro lado no se plantea como en Alemania ayudar a todos los establecimientos que han de cerrar un tiempo y compensar sus pérdidas de forma equivalente a lo que facturaban en situación normal?.

¿Nos puede decir, por qué en medio de una tragedia como la que vivimos usted permite un cambio de régimen pilotado por su vicepresidente y usted, además, respaldarlo, ni más ni menos que desde el gobierno?.

¿Nos puede decir cómo llama usted a la unidad de todos y simultáneamente permite a su vicepresidente y algunos ministros insultar e injuriar subversivamente al Rey, y permitir planes de insurrección golpista? ¿o también hablar de unidad y delante del primer ministro italiano en Julio, diciendo en el Corriere de la Sera que nunca pactaría con la oposición?.

¿Nos puede decir por qué en medio de una trágica pandemia usted mantiene a su vicepresidente que está imputado y su partido también, cuando eso es algo que no sería admisible en ninguna democracia europea y ni siquiera admitir una sitúacion así un solo día en el que se pudiera creer estar de broma?.

¿Nos puede decir por qué en una situación de tan poco respeto y dignidad democratica, además, usted le avala públicamente convirtiéndose en un ejemplo nefasto para nuestros colegas europeos?.

¿Nos puede decir por qué actúa así ? ¿no se da cuenta del ridiculo institucional que practica, convertido ya en hábito muy poco democrático que Europa no está dispuesta a admitir?.

¿Nos puede decir por qué se empeña en nombrar jueces cuando usted no tiene que hacerlo?.

¿Nos puede decir por qué le tienen que llamar la atención desde Europa verbalmente y también por escrito para que no se le ocurra acabar con la división de poderes, y por tanto con la democracia? ¿es usted consciente del mal perverso con el que actúa?.

¿Nos puede decir por qué los españoles tenemos que aguantar esta indignidad con una llamada de Bruselas acabando con nuestra reputación democratica más elemental....no la suya que la ha perdido, sino la de los españoles que no queremos vernos arrastrados con su mal ejemplo y pocas convicciones democráticas?.

¿Nos puede decir por qué su fiscal general y las instrucciones que da impiden que las denuncias y querellas por su negligencia en la pandemia, no prosperen, cuando en Francia se investigan hasta los domicilios particulares de miembros del gobierno, incluido el domicilio del hasta ahora primer ministro, para pesquisas por posibles hechos delictivos?.

¿Nos puede decir por qué este hecho tan grave que también tendrá Europa que conocer, ocurre en una democracia gracias a sus instrucciones, tan poco democráticas?.

¿Nos puede decir por qué un gobierno que debe hacer lo posible para generar tranquilidad, confianza y ser respetable por ocuparse del interés general y del bien común, hace exactamente lo contrario todos los días y ganándose una nefasta imagen y nula credibilidad en Europa, en un momento que necesitamos tanto de su ayuda?.

¿Nos puede decir por qué en un momento de tanta gravedad sanitaria, social, laboral, económica y empresarial no cambia de socios y hace un pacto de estado con quienes respetan la constitución y la ley para sacar a España de una situación dramática y en cambio pretende hacerlo con quien quiere destruir España - condenados por sedición, independentistas xenófobos de derecha e izquierda, filoterroristas y comunistas bolivarianos con los que usted no podría dormir tranquilo y tampoco pactaría según su promesa, con ninguno de los descritos -, y además aprovechando la situación para pretender desde el mismo gobierno, cambiar el régimen que libremente nos hemos dado? Su yo no es lo que requiere España. Cambie de socios y de rumbo que solo corroe la constitución, la ley y la democracia o dimita por dignidad, por las muchas razones acumuladas que tiene para hacerlo. La sociedad lo exige.

Nadie en su sano juicio da crédito a lo que usted hace ni aquí, ni en Europa, ni en el mundo libre, ante una pandemia trágica y una situación tan grave, y usted es el menos indicado para acometer todo ello, como acredita todos los días, y ya muy preocupada le recuerda la Unión Europea, tanto en la defensa de la división de poderes que usted se salta, despreciando la independencia judicial, como en la respuesta sensata ante la crisis económica que usted se salta, como en la gravedad institucional que usted fomenta cercando la labor de SM el Rey y permitiendo que su gobierno le insulte, y ya ayer, ante las cámaras de televisión aborreciendo de nuevo la división de poderes, despreciando al legislativo con motivo de la aprobación de la alarma y usted más alarmantemente aún desapareciendo del congreso tras dejarle a su ministro proponerla, y sin querer escuchar lo que la oposición pudiera decirle ante seis meses muy alarmantes donde usted se salta la constitución y los más elementales hábitos democráticos.

Es usted muy inquietante, perturbador, inconsciente, insensato, poco fiable, y muy poco democrático. Gire ciento ochenta grados. Su puesto no le permite hipotecar España y pervertir la democracia.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalada