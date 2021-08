Nueve mil firmas contra viviendas en Cerro de los Moros

Jueves, 19 Agosto 2021 17:23

Las asociaciones Amigos del Museo Numantino, Hacendera, ASDEN, Soria por el futuro y Sostenibilidad y Patrimonio Cultural han recogido este jueves 420 firmas de ciudadanos que rechazan la construcción de 1.361 viviendas en el Cerro de los Moros o en su entorno.



Estas firmas se suman al medio millar de rubricas conseguidas la pasada semana en el inicio de esta iniciativa de colectivos ciudadanos que buscan preservar el paisaje cultural del Cerro de los Moros, cantado por Antonio Machado, y a las más de ocho mil recogidas en la plataforma Change.org.

Aunque se concentrará la edificabilidad en la zona de Valobos, colindante al Cerro de los Moros, supondría un volumen de edificación "mastodóntico" que no lograría, a juicio de estas asociaciones, preservar la belleza natural de este paisaje cultural, ya que las viviendas serían visibles desde la ermita de San Saturio y el parque del Castillo.

Las asociaciones han resaltado que las firmas servirán para salvar el patrimonio común de todos, que supone un gran valor cultural y económico para la ciudad, porque 30 bloques de 6 plantas (1.361 viviendas) amenazan este paisaje que es, a su juicio, la esencia de la proyección universal de Soria.

Uno de los colaboradores de estas asociaciones, el urbanista

Ricardo Mínguez, ha declarado a EFE que los propietarios de los terrenos, según la ley, no tienen derecho a indemnización al no desarrollar el plan sectorial durante el plazo marcado para hacerlo, por lo que Ayuntamiento de Soria tiene en su mano cambiar la ordenación del sector para impedir que se construyan viviendas o, por lo menos, en ese número tan grande.

En este sentido ha calificado de "invento" el argumento esgrimido durante meses por el equipo socialista de Gobierno del Ayuntamiento de la obligación de indemnizar con 40 millones a los propietarios.

"Como hay esa diferencia de opiniones sobre el tema jurídico, hemos pedido al Ayuntamiento que contrate un informe externo a un gabinete experto en urbanismo, independiente y de reconocido prestigio", ha señalado.

Mínguez ha señalado que se urbanice o no la zona del Cerro de los Moros es trascendental para que Soria conserve para el futuro su patrimonio paisajístico, cultural, histórico, arqueológico y turístico.