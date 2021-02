Jornada informativa sobre Agenda 2030

Sábado, 20 Febrero 2021 21:31

La asociación Tierras Sorianas del Cid organiza una jornada informativa para dar a conocer la Agenda 2030 y los ODS a los pequeños ayuntamientos.

Los pequeños Ayuntamientos tienen un conocimiento superficial de la Agenda 2030 y piensan a menudo que es algo lejano, que no les compete, como si tuvieran poco que hacer en esta materia.

Este planteamiento de muchos Ayuntamientos del medio rural responde en parte a que, con frecuencia, no se ha contado con ellos y no se les ha hecho partícipes de algo que nos incumbe a todos y que es preciso trabajar también desde lo pequeño, desde lo local, porque desde los pequeños municipios se pueden y se deben hacer muchas cosas en este ámbito.

Con el objetivo de romper con esta situación y acercar un tema que es crucial para el día a día de los pequeños municipios se propone organizar una Jornada informativa que trata de abordar los siguientes aspectos que consideramos fundamentales: presentar con un lenguaje accesible que es la Agenda 2030 y los ODS y cómo afecta a los pequeños municipios de nuestro medio rural de esta parte de la España menos poblada; analizar diferentes convocatorias de ayuda que ya incorporan estos objetivos como elemento clave a la hora de evaluar las propuestas y, por tanto, de conceder las ayudas; ofrecer ejemplos concretos de proyectos que están desarrollando pequeños municipios de nuestro país y que están consiguiendo resultados importantes en algunos de los ODS.



Destinatarios

Ayuntamientos del ámbito de trabajo de la Asociación, Ayuntamientos de la provincia de Soria, otros Ayuntamientos o entidades interesadas:

- Alcaldes y Concejales de Corporaciones Municipales

- Secretarios y Técnicos de Ayuntamientos

- Responsables de Mancomunidades, Consorcios y Empresas Públicas

- Técnicos de Desarrollo Rural



Jornada online a través de plataforma virtual

Duración

90 min.

Fecha

23 de febrero de 2021

12:00 horas



Guión de la Jornada

15 min. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

Benito Serrano Mata. Presidente de la Diputación Provincial de Soria

Pablo de Frutos Madrazo. Cátedra Agenda Urbana 2030 para el Desarrollo Local. UVA Soria

María Luisa Aguilera Sastre. Presidenta de Tierras Sorianas del Cid y Alcaldesa de San Esteban de Gormaz

20 min. LA AGENDA 2030: UNA AGENDA DE OPORTUNIDADES PARA LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS

La FEMP y la Agenda 2030

La Red de Entidades Locales para la Agenda 2030

La Guía para la localización de la Agenda 2030

José Hila Vargas. Alcalde de Palma y Presidente de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 de la FEMP

Leticia Morales Mora. Secretaria de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030

20 min. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A NIVEL LOCAL

El papel de los pequeños Ayuntamientos para alcanzar las metas de los ODS a nivel local

La incorporación de los ODS en el diseño de los proyectos públicos a nivel local y comarcal

Francisco Buenavista García. Presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura

César Rubio Pradas. Técnico de Gestión de Proyectos de FEMPEX

30 min. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Buenas prácticas en materia de desarrollo sostenible en pequeños municipios

Mecanismos de gobernanza y cooperación territorial

Javier Hernández Blanco. Director Técnico de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria

María del Mar Iglesias Arce. Alcaldesa del Ayuntamiento de Limpias (Cantabria)

10 min. DEBATÉ CON LOS ASISTENTES

Preguntas para los ponentes

Formulario de inscripción