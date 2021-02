CARTA AL DIRECTOR/ En defensa del paisaje del Duero

Domingo, 21 Febrero 2021 07:48

Violeta Montes dirige una carta al alcalde para que, de una vez por todas, se deje de excusas y acepte la colaboración de otros organismos para buscar una solución que preserve el paisaje cultural del Cerro de los Moros y aleje la posibilidad de construir en su zona una promoción de viviendas.

Me dirijo por carta al señor Acalde (y al Pleno del Ayuntamiento) porque opino este tema es de gran importancia y preocupación para la ciudadanía, aunque ud. lo considere un tema menor y piense no merece la pena dedicarle tanto tiempo (en palabras suyas) :

Dijo ud. el jueves que no a la petición de un Informe Jurídico y Técnico externo, (paralelo al del Ayuntamiento y sin desmerecerlo), alegando que eso es no fiarse del Ayuntamiento y sus técnicos y pudimos observar como el Sr. Secretario montaba en cólera por tal asunto por sentirse muy ofendido y atacado.

He de decirle a mi juicio y el de otros, al Sr. Secretario, que se comporta como si fuese la Autoridad Suma en la materia y su opinión la única, indiscutible e inapelable. Dicen que el hecho de pedir otros informes significa que no les gusta a otros lo que oyen en el Ayuntamiento y que por eso los piden, esperando oir lo que ellos quieren. Pero añaden uds. que "esto son lentejas" y no hay más informe que el suyo! Cuánta tolerancia! Creo yo que más bien, los que no quieren otras opiniones son uds, y que consideran un ataque otras aportaciones al tema no sea que contradigan las suyas, las únicas válidas y las que dice pasando su rodillo van a prevalecer! Le diré al Sr. Secretario que su trabajo y sus informes son tan válidos y tan rigurosos como puedan ser los otros, pero él en su Omnipotencia no lo ve. Mas ya lo dijo Machado y cito "desprecia cuanto ignora".

Dicen uds. que los ciudadanos tenemos que confiar en sus decisiones y que necesitan tiempo.. y da la sensación de que uds. no se fían mucho de los demás, sólo de uds mismos!. El tiempo en esto también juega un gran papel y llevamos arrastrando este tema demasiado sin ningún resultado. Esto es urgente!

Y lo de confiar en uds. y en su solvencia en el pasado, que lo van a arreglar, tras oir lo que oigo de sus labios, difícilmente! No les veo con muchas ganas de hacerlo. Y permítame, el voto de confianza se deposita en las urnas y uds. demuestran si se lo merecen o no. Esto no es un acto de fé. Sus actos los definirán a uds. y lo demás son palabras huecas y 'torearse' a la ciudadanía. En sus manos está.

Que Soria tiene también 'otros temas' que tratar como ud dijo, 'elemental querido Watson'. Como ejemplo, no hay más que darse una vuelta por el centro de la ciudad, no hay que ir muy lejos. Locales vacíos, 'se alquila', 'se vende', cada vez más locales cerrados, deteriorados, que no se recuperan ni rehabilitan,que se dejan caer mientras se piensa en construir de nuevo! Es abrumador! Y esto dirán ocurre ahora con la crisis... pues no! Esto no es obra de la Pandemia, que por supuesto lo pone aún más de manifiesto, esto ya venía de antes, pero es muy reciente la velocidad de crucero que ha tomado. Revitalizar todo el centro, edificios, comercios, servicios básicos! Esto sí que es urgente también, claro que sí!

Que pronto como dijo otro político que les sonará a todos, a esta ciudad "no la va a reconocer ni la madre que la parió". Es de una enorme tristeza para nosotros como ciudadanos, verlo y sufrirlo. No sé si lo es para uds.

Pero volviendo al tema principal, El Cerro de los Moros es un tema Urgente y de clamor popular, por lo que de emblemático tiene el lugar y su entorno. Es también el Centro, pero el centro de atención de esta ciudad .Es el lugar de los Poetas!!, a los que uds. tanto nombran y tan poco caso hacen. Qué tontería! pensarán algunos...Pero véase una muestra. Este sábado, ¡Homenaje a Machado! delante de su busto. Qué casualidad! Qué bien, que con mucha rimbombancia alabo al poeta y en paralelo destrozamos el paisaje que él admiró. Cuánta coherencia!

Y en términos prácticos,uno de los principales motivos de visita de un turista a la ciudad de Soria es admirar ese paisaje que cantaron los poetas y cuyos poemas leyó ya cuando iba al colegio. La visita al Duero: Desde El Mirón a San Juan de Duero, desde el Castillo a las famosas riberas entre San Polo y San Saturio, nuestro patrón, hasta la famosa" curva de ballesta en torno a Soria" es el reclamo turístico del Paisaje con mayúsculas. De enorme belleza en su conjunto y admirado por todos. Es además lo que uds. mismos primero promocionan y parece también llevan a gala. Por tanto, ¿qué extraña defensa del paisaje es esta y de nuestro Patrimonio? ¿Dónde están me digo yo, que no alzan su voz, los organismos locales competentes en la materia? Medio ambiente, Patrimonio, Cultura? ¿Por qué no hacen todos algo YA para revertir esta situación, basada en los intereses de unos pocos y en su afán de lucro? Es Urgente repito, sí. Y se puede hacer!, aunque no sea fácil, como alegó ud. Y nadie dijo que lo fuera. Pero bien está lo que bien acaba, empezase como empezase!

Que toda ayuda es bienvenida si se trata de salvar un lugar tan emblemático. Ya se hizo les recuerdo un primer y necesario 'salvamento' de la misma zona allá por los años 80 cuando se intentó algo parecido pero queriendo pasar una autovía por el entorno. La llamada Variante Sur, quiso en su día destrozar sin ningún pudor un paisaje tan bello.

Menos mal finalmente la movilización ciudadana y la ayuda externa de Academias y Organismos y voces varias competentes en la materia, consiguieron frenar la bien llamada 'Barbarie Sur' y se impuso la menos lesiva' Variante Norte' con su circunvalación.

Hoy les toca a uds. actuar de manera contundente y no con medias tintas. Quien no aprende del pasado cometerá los mismos errores en el futuro, se suele decir. Existen mejores zonas, que de seguro encontrarán si buscan, para 'desarrollarse urbanísticamente' como ud. dice. Que parece alguien quisiera impedírselo en contra del Desarrollo y el Progreso!. Nada más lejos!

Basta de excusas! Es su deber como alcalde y el de sus concejales unirse en esto y no ponerse de perfil. Urge coger el toro por los cuernos con todas las armas técnicas, jurídicas, económicas y todo el consenso y apoyo que haga falta. Es de sentido común pedir una Declaración de Zona Protegida para las dos márgenes del Duero (y no sólo una! qué raro!) , otra de Bien de Interés Cultural, y todo lo que se les ocurra al respecto. Que se note de verdad que el Duero de los Poetas y de los sorianos les importa!

Además la calidad del Paisaje Natural soriano, no sólo el Cultural, es tan reseñable como que la Naturaleza es otro de lo reclamos para el que viene a conocer Soria y que los sorianos conocemos de sobra y supongo defendemos. O no? visto lo visto?

Respecto a su intervención final en el Pleno del Jueves, me llamó poderosamente la atención su Máster Class con paneles incluidos, estos sí que minimizando impactos, hechos a su medida y para su gusto! Ya sabemos que no vivimos en 1.900, es una obviedad, pero gracias por recalcarlo.

Hacía ud. con gran indignación referencia a 'esos de fuera' que poco menos vienen a leerle la cartilla o darles lecciones. Supongo se referirá a los Organismos de ámbito Nacional que están participando en este asunto y aportando su apoyo y recursos, como es lógico pensar con toda su buena intención, porque ellos no tienen intereses de ningún tipo que no sean la Defensa del Patrimonio Cultural y el Paisaje en todo el territorio Nacional.

Sr. alcalde: Ni los de dentro, ni los de fuera, ni los de enmedio! Debería ud. pensar que toda ayuda y propuestas deben ser tenidas en cuenta para llegar a una solución, así que deje de considerarlas un ataque y no un aportación, que es lo que son. Defender el Patrimonio es una obligación de todos los españoles, conservarlo y no destrozarlo!

Y respecto al comentario suyo, tan equivocado creo yo, y arcaico, del turista que viene a Soria a ver 'como nos comemos un huevo frito en la hoguera', creo que sólo denota una 'complejitis aguda' de la que adolece y está fuera de lugar en la Soria moderna actual! a lo mejor en la de 1.900!!. Creo que el 'Ciudadano del huevo frito' que parece aún habita en un rincón dentro de ud., debería ya quitárselo de encima! Pero permita que otros no compartamos esas 'habitaciones' tan obsoletas y que tenemos ya superadas!!!

Deje de mirar ya al pasado y de hablar de "herencias envenenadas" y céntrense uds. en el futuro, no sea peor el Legado Envenenado que nos espera si no hacen nada, porque una vez consumado el destrozo, y la urbanización del Cerro lo es, eso sí que ya no tiene vuelta atrás. Aparquen la política aunque sea por cinco minutos, que la ciudadanía ya está cansada de la poca altura de miras y visión de futuro, de sus dirigentes en general, que no ven más allá de su ombligo y sus intereses (sean del color que sean) y luego se tiran los trastos a la cabeza unos a otros acerca de lo que hicieron o dejaron de hacer.

Por eso le ruego piensen en su Tierra, en su Ciudad y en los Sorianos!!! Pero que se les note,por favor! Y busquen un Desarrollo bien entendido, que ponga en valor nuestras raíces y nuestros puntos fuertes, que los tenemos, y el Paisaje es uno de ellos y para expandirse la ciudad creo hay mejores sitios que su zona más bella y emblemática! Otra solución es posible!!

Liberemos el Cerro de esta carga para el futuro y a los sorianos del grave perjuicio que se les ocasionaría.

Fdo: Violeta Montes