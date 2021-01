Jimena, primera soriana de 2021; Aurora, la última de 2020

Viernes, 01 Enero 2021 13:57

La primera niña de 2021 en Soria se llama Jimena. La última de 2020 se llama Aurora.

https://www.facebook.com/254620527985893/videos/874264616654853

No se ha hecho esperar este año 2021 el primer niño nacido en Soria. Es una nilla que ha llegado a la 1.22 horas. Se llama Jimena y sus padres son Victor y Paloma. No ha testimonio visual de la niña, por no contar con la autorización de los padres para facilitar imágenes.

Jimena ha pesado al nacer, según los datos facilitados por el hospital Santa Bárbara, 3.255 gramos. y ha medido 39.50 centímetros.

2020 se ha cerrado con 545 partos, de ellos cinco gemelares. Han nacido el año pasado 548 niños, de los que 279 fueron varones y 269, mujeres.

En 2019, se registraron 532 partos, de ellos seis gemelares. Nacieron 546 niños, de ellos, 299 varones y 247, mujeres.

El último niño soriano nacido en 2020 también ha sido mujer. Se llama Aurora y sus padres son Milena y Kiril.

Ha nacido el 31 de diciembre, a las once de la mañana, y ha pesado 3.8770 gramos y ha medido 53 centímetros. Ella es la que posa con su madre en las imágenes de esta noticia.