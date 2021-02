IU propone reforzar sanidad para luchar contra Covid

Lunes, 01 Febrero 2021 08:28

IU Castilla y Leó ha propuesto que la Junta refuerce adecuadamente el sistema público de salud ante la previsión de esta nueva ola pandémica.

"Consideramos que este es un acuerdo que podríamos sacar adelante todas las fuerzas políticas en Castilla y León para hacer lo contrario que se lleva haciendo desde hace demasiado tiempo, reduciendo los presupuestos destinados a Educación y sanidad pública y privatizando cada vez más en todos los sectores", ha señalado en un comunicado.

Para IU, es necesario que la Junta proponga unas ofertas públicas de empleo ambiciosas que propongan vertebrar mejor la Comunidad para garantizar los servicios públicos educativos y sanitarios suficientes en el medio rural, donde las privatizaciones no llegan porque no son espacios donde se puedan lucrar las empresas y no hay profesionales de diversas especialidades que permitan a la gente de los pueblos poder establecer en ellos sus proyectos de vida.

Y para ello el Gobierno ha presupuestado 1.140,43 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para que la Comunidad pueda gestionar, de los cuales Castilla y León ya tiene asignados, 293 millones en concreto, proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que proceden de la Unión Europea y que gestionará la Junta de Castilla y León.

"Que se piense en la creación de empleo en el sector público sanitario pensando en el largo plazo y apostando por la contratación técnicos superiores sanitarias para ejercer las funciones que les son propias, como el trabajo en laboratorios, rayos, cribados, etc, y descongestionar los servicios de enfermería, sobre todo en Atención Primaria, auténtico muro de contención de la pandemia", ha apuntado.

Como ejemplo de mala gestión Izquierda Unida de Castilla y León ha apuntado el hospital de León donde veintiuna enfermeras están en el servicio de rayos realizando tareas de técnicos superiores, cuando podrían estar ejerciendo funciones propias de su categoría profesional.

La Consejería de Sanidad, sin embargo, insiste en que no encuentra personal de enfermería para contratar, cuando podría contratar personal de Ciclos Formativos de Grado superior de la familia sanitaria y liberar personal de enfermería que está realizando tareas de inferior categoría para realizar sus tareas específicas.

IUCyL también quiere conocer dónde está gastando la Junta de Castilla y León los fondos del Gobierno de España en la lucha contra la COVID-19 por conocer si se ha establecido correctamente las prioridades de gasto sanitario en nuestra Comunidad.

Sobre las residencias de personas mayores, la mayoría en manos de empresas privadas, han demostrado tener un modelo que no ha conseguido una lucha eficaz y eficiente contra la pandemia, ya que muchas de ellas se han visto sobrepasadas por los acontecimientos y consideramos que la Junta tendría que optar por un modelo público que ha sido más eficaz en la gestión y caminar hacia la unificación del modelo público de residencias en nuestra Comunidad Autónoma.

Para finalizar, ha pedido a la Junta que se centre en ejercer sus funciones lo mejor posible y abandone la política de confrontación contra el Gobierno de España, "puesto que lo que está en juego es la vida de la gente de Castilla y León y que seamos capaces de que nuestros servicios públicos se vean fortalecidos. El objetivo es que podamos enfrentarnos de manera más eficiente a próximas olas de COVID-19 o a próximas pandemias".