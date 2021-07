El PSOE denuncia creciente precarización de sanidad

Martes, 13 Julio 2021 11:59

Los procuradores regionales socialistas por Soria han iniciado este martes con CC.OO. una ronda de contactos con colectivos sociales de la provincia ante su creciente preocupación por la situación sanitaria que arrastra la provincia, cada día más precarizada.



Barcones, que ha comparecido este martes en rueda de prensa acompañada del secretario general de CC.OO. en Soria, Javier Moreno, ha asegurado que tienen la máxima preocupación por la situación de la Atención Primaria y que, a pesar del mandato de las Cortes, sigue a día de hoy con los consultorios locales cerrados.

Además ha reconocido su preocupación porque a toda la desgracia que ha traído el virus se llevan ya muchos meses donde en algunas localidades no está habiendo esas consultas presenciales y hay patologías crónicas que no están siendo atendidas.

Barcones ha asegurado que estos meses se produce un incremento de la población (4.087 desplazados), casi el doble que hace dos años.

"Esa puerta de entrada que es la Atención Primaria se ve todavía con mayor presión", ha lamentado.

La vicesecretaria regional del PSOE ha puesto como ejemplo la situación que está sufriendo Cabrejas del Pinar, que se ha quedado sin médico, por jubilación, y ahora es atendida, con menor dedicación, por el facultativo del pueblo vecino de Abejar.

Barcones ha responsabilizado al PP de la situación que arrastra la sanidad, ante una actitud que siempre es la misma, con la respuesta de siempre: "lo estamos estudiando".

"Ni una mala palabra, ni una buena acción. Es lo que se repite", ha denunciado.

Barcones ha asegurado que en las listas de espera, Soria encabeza las demoras en algunas especialidades y ha denunciado que la Junta no ha cumplido el plan de reconstrucción en esta materia.

En cuanto al servicio de radiología, Barcones ha asegurado que ya han pasado seis meses, desde que de los once radiólogos que debería haber, solo hay cinco, y de ellos sólo tres hacen guardias.

En julio, solo once días están cubiertos presencialmente este servicio, mientras el resto se hace por un anillo radiológico desde Zamora.

"Esta situación pone en precario la salud de los sorianos. ¿Como no vamos a alarmar? ¿Se imaginan en otro hospital de la Comunidad, que sólo tuvieran cubierto con radiólogo once días?", ha denunciado.

Por último, ha mostrado su preocupación por el deterioro que arrastra el hospital Virgen del Mirón, que registró hace unos días la caída de un falso techo en lavandería.

"Nos están convirtiendo en vecinos de segunda", ha censurado.

En este sentido ha advertido que no aceptarán que se deje deteriorar el hospital para luego justificar su cierre