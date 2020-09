Echanove pide a los políticos que dejen de hacer el ridículo

Sin pelos en la lengua, Juan Echanove ha despachado la actualidad del mundo de la cultura. En Liarla Pardo, el veterano actor también ha pedido a los políticos que dejen de hacer el ridículo y lleguen a acuerdos.

“Todos hemos hecho un esfuerzo titánico para ofrecer a los espectadores un espacio 100 por ciento libre de coronavirus. Pocos sectores pueden presumir de ese 0 % en coronavirus”, ha resaltado.

Para Echanove, su vuelta se produce con una obra de Mario Vargas Llosa, 'La fiesta del Chivo'.

Ha revelado que el autor del libro elogió la actuación al verla.

“Mario Vargas Llosa nos dijo esas cosas que cuando te las dice un premio Nobel se te pone la piel de gallina”, ha recalcado.

También ha tenido tiempo Echanove de hablar del mundo de la política, comentando la “sencilla” petición de los ciudadanos a los políticos.

“La ciudadanía le reclama algo tan sencillo como que dejen de hacer el ridículo. Estos señores no han llegado de un planeta lejano, son los que hemos elegido”, ha comenzado su alegato, que ha continuado más adelante en la entrevista.

“Esta función, este montaje, es una mierda, se mire por donde se mire. Nos llevan haciendo la misma función desde que tenemos uso de razón. No me sorprende, me irrita. El tiempo corre en nuestra contra y los ciudadanos no nos merecemos levantarnos un día y que nos digan que como el 1 de octubre no vamos a llegar, prorrogamos los Presupuestos que ya teníamos. ¿Pero esto de qué va? ¿Tenemos que soportar otra vez lo mismo?”, ha aseverado Echanove.

Echanove ha considerado que su opinión “no es escepticismo” y ha rehuido de echar la vista atrás, prefiriendo pensar en el futuro.

El actor también ha reconocido que echado en falta “una campaña masiva en los medios de comunicación incitando a la gente a la vuelta al teatro”.