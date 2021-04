CARTA AL DIRECTOR/ Elegía del Cerro

Ángel Coronado realiza en voz alta, en esta carta al director, una serie de preguntas en torno al Cerro de los Moros.

Todavía virgen, al margen del ruido de mosca, tela de araña y tarántula venenosa (¿qué de veneno tiene, todavía virgen y al margen del ruido de la mosca, el PGOU de Soria?) ¿Qué de veneno tiene todavía recién cortada y en el cesto, esa seta? Letal si goloso, salteada con ajo y perejil la comieses. Letal para ese plato de plata, Claudio emperador, tartaja glotón. ¿Qué de veneno tiene si se la das al gato? ¿Qué de veneno si entre jaras y brezos la dejas? ¿Quién te ha mandado, caperucita, ir al bosque? ¿Quién te ha dicho: ¡coge setas!? ¿No sabes del permiso para ir al bosque a setas? ¿No sabes que Amanita, blanquecina de buen olor, bulbo y anillo, esbelta y bien parecida, Amanita de nombre, phaloides de apellido, mortal de necesidad porque ya tarde y a estómago agradecido circula libre y entre sudores revienta? ¿No sabes que para ir al bosque, caperucita, hay que pedir permiso? ¿Qué de veneno tiene recién cortada y en el cesto, esa seta, ese PG, ese Cerro?

Yo me hago estas preguntas. Tú te las haces, él o ella se las hace. Nosotros, vosotros y ellos y ellas. Conjugando, que es gerundio.

Y otra vez, idénticamente igual que un rosario, lo mismo que una letanía, ora pro nobis ¿Qué de veneno tiene, todavía virgen y al margen del ruido, el PGOU de Soria? ¿Qué de veneno si entre jaras y brezos lo dejas?

Hay una guía de setas que tengo a mano siempre. A estas preguntas contesta diligente, pero luego, cuando sales a la calle o al bosque, todo se olvida. Entre brezos y jaras medio escondida, pese a todo imponente, majestuosa, indiferente a una mosca, una hormiga, un escarabajo pelotero y otro bicho que pasa junto a ella y a lo suyo, navaja en mano por el Cerro de los Moros va ese curioso de setas. Y el curioso se pregunta qué de veneno tiene, todavía, todavía, todavía virgen y al margen del ruido de moscas, el PGOU de Soria. Y lo mismo una vez y otra, igual que un rosario, esa letanía. Yo me hago esta pregunta y tú y él o ella. Conjugando que es gerundio se va pasando la tarde. Qué de veneno tiene, qué de veneno, qué pasa que se nos pasa la tarde y anochece.

Me ha salido esto más triste de lo previsto. Olor a incienso y resignación. ¿Condenado por desconfiado? Que no, Calderón, que no. Que no es herencia envenenada, que no que no, mal llamado heredero. Que saliste al Cerro sin permiso, caperucito azul antes que rojo. Quién fuese abuelita para verte así, jugando con la seta letal en la mano. Abuelita, abuelita, ¡mira qué seta te traigo, abuelita!

Abuelita cabreada: ¡Caperucita, guarda esa seta en la cesta!

Que no y que no, y que ora pro nobis que no. ¡Maldita sea! Más triste aún: herederos tuyos y envenenados. Qué tristeza, qué tristeza y ora pro nobis. Alcaloides, sudores, que ya lo vamos notando. Y al otro lado del río las ánimas repiten la letanía y Santa Ana y el repetidor de la tele-visión, de la cosmo-visión y de la sacra-visión repiten lo mismo y todos los montes a coro repiten eso de qué tristeza que tristeza. Y hasta Bécquer, sentado entre los arcos de San Juan de Duero con un pajarito y dando la espalda al Moncayo y al Monte, a su leyenda del Monte, el Monte de las Ánimas, noche de difuntos, que se pasa la tarde y anochece. Para cipreses los del Espino y para campanas lo mismo, que más triste ya no se puede. Una elegía. Tocan a muerto justo ahora las campanas, justo ahora. Din, y después de un ratito Don. Din…..Don…..

Fdo: Angel Coronado