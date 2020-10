CARTA AL DIRECTOR: Contra la urbanización del Cerro de los Moros

Jueves, 15 Octubre 2020 13:24

La asociación Hacendera, de reciente creación, ha remitido una carta al director para rechazar el proyecto urbanístico del Cerro de los Moros, que supondría acabar con el paraje cantado por Machado y grandes costes económicos para las arcas municipales.

Los propietarios del emblemático paraje conocido como el Cerro de los Moros han presentado un proyecto de urbanización al Ayuntamiento de Soria, que, de llevarse a cabo, dejaría la zona

completamente destruída.

El Cerro de los Moros es un paraje de gran valor patrimonial para la ciudad de Soria. Pero ni su enclave estratégico entre el Castillo y la ermita de San Saturio, ni su relación con la poesía de Antonio Machado, ni su compleja orografía, importó para que el Ayuntamiento, presidido por Dª Encarnación Redondo, del Partido Popular, en el Plan general de ordenación urbana del 2006, lo recalificara, pasando de suelo rústico a edificable, para suerte y lucro de sus entonces propietarios, la familia Ridruejo. Traduciendo al presente: la posibilidad de construir allí más de mil viviendas, con los servicios que implica una densidad de población de más de 4.000 habitantes.

Desde ese año, ninguna corporación ha considerado, mediante un nuevo Plan general, o una modificación puntual, revertir este desaguisado, o por lo menos paliarlo. Así que, con estos antecedentes, no es de

extrañar que estemos donde estamos.

Los actuales dueños de los terrenos, han presentado en nuestro Consistorio un proyecto urbanístico, hecho solo a la medida de sus intereses económicos, sin ningún respeto por el patrimonio paisajístico y cultural del lugar y alrededores. Este hecho, de todos modos, no nos sorprende, ya que detrás, al parecer, está Méndez Pozo, primer constructor condenado por corrupción política a siete años y tres meses de cárcel por

falsificación de documentos públicos y privados, a quien recordamos por el escándalo de Gamonal en Burgos y que es dueño de medios de comunicación como el Diario de Burgos o de la televisión de Castilla y

León.

Pero volviendo al proyecto presentado, además de destruir ese paraje tan querido por los sorianos y tan visitado por gentes de todo el mundo por su conexión con la poesía de A. Machado, contempla algo tan

insensato como dos viales de alta capacidad, de 20 metros de ancho cada uno, para conectar el tráfico de la zona con la ciudad, cuyo altísimo coste correría a cargo de fondos públicos municipales, vamos del dinero

que pagamos los sorianos. Uno de ellos iría del cementerio hasta el lavadero de lanas junto al Duero, recorriendo la ladera del castillo (nos preguntamos cómo comunicarán éste con la ciudad si no es destruyendo tramos de muralla y el paseo de San Prudencio). El otro conectaría la urbanización con el Campo de los Pajaritos a través de un alto y largo viaducto que pasa por encima del camino de la Rumba y la vía férrea, contraviniendo los principios de sostenibilidad más elementales.

Además, parte de los espacios dedicados a equipamiento y servicios se ubicarían en la ladera del castillo cuya orografía y composición geológica la hacen prácticamente inviable para la construcción.

Teniendo en cuenta el gran número de viviendas vacías que hay en nuestra ciudad, muchas de reciente construcción, y que la vía natural de crecimiento de la ciudad es muy otra, hacia Valladolid, como aconseja

la lógica y la orografía del terreno, no se entiende que se asuma este absurdo y destructivo proyecto.

Con todo lo expuesto, somos optimistas y confiamos que todas las partes implicadas, patrimonio, la Confederación Hidrográfica del Duero y el Ayuntamiento, entre otros, harán bien la labor implícita en sus

cargos, que no es otra que la del servicio a la sociedad, y solucionen esta tropelía con todos los mecanismos legales a su alcance, con honestidad y sin clientelismos.

Sabemos que ASDEN ya ha hecho sus deberes y les damos las gracias por el estudio del proyecto, su alegación y los datos que vuelcan en sus redes sociales y a los medios de comunicación que nos han

permitido tener información, para saber, debatir, contrastar y actuar de modo que nosotros y las generaciones venideras, puedan recorrer y admirar con orgullo las “cárdenas roquedas” y los caminos, tal y

como Machado, Becquer y Gerardo Diego los vieron, pasearon y cantaron.

Fdo: Asociación Hacendera, personas que cuidamos y promovemos la cultura sostenible y diversa