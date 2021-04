Caravana de coches de Solidaridad para el 1º de Mayo

Martes, 27 Abril 2021 21:08

Solidaridad, el sindicato afín a Vox, ha convocado una caravana de coches el próximo Primero de Mayo para reclamar derechos para el "obrero español".

La caravana saldrá a las once de la mañana desde la rotonda de entrada al polígono industrial de Las Casas y terminará en la concatedral de San Pedro, donde se realizará la lectura, por parte d eun trabajador, del manifiesto.

Esta convocatoria forma parte de todas las que Solidaridad realizará en todo el país, y cuyo acto central se celebrará en Madrid, con las elecciones autonómicas como telón de fondo.

A Soria, según ha confirmado el presidente de Vox en la provincia, Carmelo Herrero, acudirá la diputada nacional por Vox Cristina Esteban.

Herrero se ha preguntado si los trabajadores han sido justamente reconocidos en su salario durante la pandemia, tras ser reconocidos muchos oficios como esenciales (vigilantes jurados, mecánicos,c ajeras de supermercado, periodistas, personal de servicios de limpieza y servicios en general, expendedores de gasolinera,camioneros, personas de las fábricas, productores esenciales del campo, etc).

"Un país que no valora a sus obreros y que no produce, no es nada", ha resaltado.

El sindicato afin a Vox, formación dirigida por Santiago Abascal, ha irrumpido ya en grandes empresas españolas.

Inditex, Cepsa, Ford, Samur, Iberia y la Administración Pública, entre otras, son las empresas donde ya han obtenido representación en apenas un año de vida.

"Los sindicatos de clase, los sindicatos marxistas, que han sido correa de transmisión del PSOE y los comunistas los últimos 40 años, no defienden a los trabajadores españoles", ha asegurado el vicepresidente político de Vox, Jorge Buxadé, para defender la convocatoria, en referencia a CCOO y UGT, que cada año congregan a un menor número de manifestantes en las movilizaciones que promueven todos los años el Primero de Mayo.

Buxadé ha asegurado que su partido es el que más se preocupa por los trabajadores por pedir que cesen los confinamientos y los toques de queda impuestos durante la pandemia del coronavirus, para facilitar la actividad laboral, después de que se haya conocido que hay casi 4 millones de desempleados, a los que se suman 750.000 afectados por ERTE.