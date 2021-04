Unidad específica de ictus para el hospital

Jueves, 29 Abril 2021 11:37

La Junta de Castilla y León pondrá próximamente en marcha la Unidad de Ictus en una zona específica del Servicio de Neurología, dentro del Área de Medicina Interna del hospital Santa Bárbara de Soria, para mejorar la atención a los pacientes de esta grave enfermedad en la provincia.



La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, acompañada del gerente de Asistencia Sanitaria, Enrique Delgado, la coordinadora del servicio de Medicina Interna del hospital Santa Bárbara, Marta León y el neurólogo Francisco Javier Rodríguez, ha presentado el proyecto para optimizar la atención al ictus en el área sanitaria de Soria.

"Supondrá la creación de un área específica para los pacientes de ictus. No se ha puesto en marcha antes por las consecuencias del Covid 19, porque estaba previsto implementar esta unidad hace meses", ha señalado.

Esta unidad especializará, que se pondrá en funcionamiento en el momento que cese la hospitalización de pacientes Covid en el Área de Medicina Interna del hospital Santa Bárbara, contará con monitorización no invasiva, distribuidas en dos espacios con dos camas cada uno de ellos, y un control médico y de enfermería.

Por su parte, el gerente de Atención Primaria, Enrique Delgado, ha explicado que detrás de este proyecto llevan mucho años, desde que en 2011 entró el Código Ictus se puso en marcha en toda en España, cuyos datos reflejan la reducción de esta enfermedad.

El ictus es la segunda causa de muerte en España, en términos generales, la primera en la mujer y la primera causa de discapacidad en el adulto.

La implementación de este modelo asistencial persigue que los pacientes con ictus reciban cuidados en un área específica, con sistemas de monitorización continua durante su estancia y bajo protocolos individualizados en función del tipo de ictus que le afecta, con el objetivo de evitar en la mayor medida posible la aparición de distintas complicaciones neurológicas que se puedan presentar en la fase agua de la enfermedad.

Delgado ha lamentado que haya aumentado en la última jornada el número de casos de Covid hasta los 24 y ha confiado en que no sea un nuevo rebrote que retrase la apertura de la Unidad Ictus en el hospital Santa Bárbara.

La coordinadora del Servicio de Medicina Interna del hospital Santa Bárbara, Marta León, ha pedido concienciarse a la sociedad que el ictus es una enfermedad muy grave, por su mortalidad, y por las secuelas que se tienen si no se actúa con celeridad.

En el hospital Santa Bárbara se abordan unos 240 casos de ictus en la provincia en los últimos años, algunos de los cuales se derivan a Burgos si hay tratamiento cardiológico.