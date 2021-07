UGT lamenta accidente laboral mortal

Lunes, 05 Julio 2021 13:50

UGT Soria ha manifestado su pesar tras el siniestro laboral ocurrido esta mañana en la capital.

El sindicato ha alertado en un comunicado que los trabajos que supongan un riesgo de caída de altura superior a 2 metros requieren el uso de protección contra caídas de altura, sin excluir que cuando se trabaje en alturas inferiores no deban utilizarse también los medios y equipos adecuados para cada situación.

Un trabajador murió esta mañana al sufrir un accidente laboral al precipitarse al vacío desde una obra en la capital.

Según información recabada del Servicio 112, el accidente laboral se ha producido poco antes de las 10:00 de la mañana por la caída de altura del trabajador, las asistencias no han podido hacer nada por su vida.

Desde UGT han lamentado un nuevo accidente laboral mortal en la provincia, que ya suma cuatro personas trabajadoras fallecidas en lo que va de año.

El sindicato ha urgido a que se investiguen las causas del accidente laboral por las autoridades competentes, y ha advertido que la empresa debe revisar la evaluación de riesgos laborales para que no se vuelva a repetir un accidente de estas características.

Azucena Perez, delegada territorial de UGT en la capital, ha condenado el accidente y ha trasladado sus condolencias en nombre de la UGT a la familia y amistades del fallecido.

”Lamentablemente se vuelve a demostrar que la relajación en el cumplimiento de la Ley de Prevención que venimos denunciando provoca muertes, y nos reafirmamos en que la prevención de riesgos laborales no es un gasto, sino una inversión. No se puede consentir que una persona pierda la vida por el hecho de ir a ganársela”, ha afirmado.

En este sentido UGT ha subrayado que volverá a exigir medidas contundentes, un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral (una pandemia que una sociedad civilizada no se puede permitir), promover campañas de concienciación y también dotar de medios suficientes a la Inspección de Trabajo para luchar de frente contra la lacra de los accidentes, que como desgraciadamente hemos vuelto a comprobar, se cobra su precio en vidas.