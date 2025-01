UGT-ACAIP exige cubrir todas las vacantes de RPT en centro penitenciario de Soria

Miércoles, 22 Enero 2025 20:02

Ante la próxima resolución del concurso de traslados, UGT-ACAIP ha exigido hoy que se cubran todas las plazas vacantes de la relación de puestos de trabajo del Centro Penitenciario de Soria.

Para ello ha reclamado en un comunicado el apoyo incondicional del subdelegado del Gobierno y de la propia dirección del centro.

La relación de puestos de trabajo (RPT) de la prisión de Soria es de 228 trabajadores penitenciarios, de los cuales 57 plazas permanecen sin cubrir, es decir, un 25 por ciento del total, siendo la tasa más alta de todas las prisiones del país, según ha denunciado UGT-ACAIP.

En el último concurso de traslados no se sacaron, por la Secretaría General del Instituciones Penitenciarias, dos plazas de Encargado/a V1 y trece de funcionarios/as genéricos V1 que nos correspondían.

Siendo también el número más elevado de plazas que no se sacan a concurso de toda España.

Este año está prevista la jubilación de siete funcionarios y dos más que pasan a segunda actividad, teniendo a su vez a cuatro funcionarios que figuran con plaza en Soria ocupando comisiones de servicio en otras prisiones.

Debido a este abandono, generado desde Madrid, el trabajo se desarrolla en una situación de precariedad innecesaria, que se logra solventar en gran medida por la profesionalidad y especial dedicación de los funcionarios y personal laboral del centro.

La nueva prisión de Soria es la más moderna de España y como tal, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se marcó el objetivo que fuera una prisión de referencia a nivel europeo en el desarrollo del denominado Trabajo Penitenciario por parte de los 290 internos, de los cuales 165 realizan un trabajo remunerado dentro de la prisión que a día de hoy ocupan los cuatro módulos residenciales que están abiertos, menos de la mitad de los departamentos construidos.

"Lo deseable sería que se pudieran abrir todos los departamentos restantes en este ejercicio, y no sólo el que afirmó el Sr. Subdelegado en unas declaraciones la pasada semana. Pero si no se cumple con la demanda de personal de este Centro es muy posible que no se pueda abrir ni el anunciado Departamento", ha advertido el sindicato.

Amén de la reiterada carencia de personal, no pasa inadvertida la situación en las oficinas del centro penitenciario, en las cuales el trabajo es cada vez mayor, con más carga burocrática, así como el control de más de 150 personas que están cumpliendo trabajos en beneficio de la comunidad en la provincia.

Ante esta situación, UGT-ACAIP ha exigido que se complete la RPT del centro penitenciario, ya sea por el procedimiento de concurso de provisión de puestos como por los compañeros que pasarán a la condición de funcionarios de carrera en los próximos meses