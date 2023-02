TRIBUNA / Y no me pongas esa cara

Domingo, 05 Febrero 2023 15:58

Ángel Coronado incide en este artículo de opinión en el ciclo del agua en Soria y en las promesas que en su día lanzó el PSOE, desde la oposición, y de las que se olvidó cuando le tocó gobernar.

Hace unos días leí en el periódico noticias acerca del último pleno del ayuntamiento celebrado en Soria. Según la prensa, se criticaba en él una cosa recurrente. Cuando estando en la oposición se decía “a” en contra de “b”, gobernando se dice justamente lo contrario. Cosa fea. No es lo mismo gobernar que oponerse al gobierno, claro está, pero tan claro como eso es lo contrario, porque formas de oponerse hay tantas buenas como pocas tan feas y tan malas. Ahora toca lo feo a “x” lo mismo que antes tocase a “y”, pero que no se interprete otra cosa. Queremos hacer crítica global, porque de otra forma entraríamos en ese juego maldito, o bendito quizá, siendo la mejor prueba de conocer a quien lo practica.

Y lo decimos porque siempre hay excepciones honrosas. Sabemos de dos partidos, al menos de dos, en los que no hemos advertido nada raro, aunque también es cierto lo que sigue: nunca estuvieron en la oposición cuando la pareja “a” y “b” lo estaba como ahora, que sigue jugueteando a esa cosa tan fea.

¡Hechos! ¡Hechos! bramaba colérico el personaje de una novela cuyo nombre no recuerdo. Solo recuerdo el vivo gesto con el que reclamaba hechos. Dickens, “Hard Times”, me apunta un amigo. Eso, eso, Dickens.

Y para que ustedes confirmen por su cuenta todo lo que estoy diciendo, me pongo a citar, esto es, a dar cuenta de los hechos, secretarios que somos, fiel de fechos:

“PSOE: “De la reivindicación del agua al olvido”. Sábado, 21 de enero 2023 08:01. El recibo del agua subirá un 6 por ciento a los vecinos de Soria, tras el acuerdo adoptado por el PSOE en el último pleno municipal, donde se volvió a poner de manifiesto la injusticia del mínimo de 40 metros cúbicos de agua, se consuma o no. El PSOE, en la década de los noventa, defendió una progresividad en la tarifa, en función del consumo, que ahora niega. […] Fue en la legislatura del popular Javier Jiménez de Vivar […] Decía entonces el PSOE liderado por Luis Pascual que el mínimo obligatorio de 40 metros cúbicos no era además ecológicamente sostenible, porque no incentivaba el ahorro de los consumidores.” De acuerdo. Una verdad descomunal.

¡Más hechos!

Vale, vale. Tengo más. Pero antes nos gustaría destacar que siendo tan delicado el hacer esa cosa fea explicada más arriba, es muy notable y digno de tener en cuenta la delicadeza del velo con que se cubre. Primer hecho. Mejor que velo diríamos encaje de bolillos, que, siendo tan fea esa cosa, el encaje de bolillos con que se viste para exponerlo (porque exponerlo hay que exponerlo y ya está), el encaje de bolillos empleado es, además de notable en sí mismo, es otro hecho, el segundo, segundo hecho sobre cuya verosimilitud estamos empeñados en dar cuenta, solo como fiel de fechos:

En El Mirón a 3 de febrero de 2023 se nos describe la forma en la que nuestro alcalde, después de haberse olvidado de la disforme tarifa plana de los 40 m3 de agua como base de cálculos y que tanto había criticado en tiempos de su oposición, nos dice que la empresa mixta, esto es, la empresa colaboradora en hacer eso mismo que antes tal y tal y tal y cual, esa cosa tan fea, la empresa colaboradora, Agua de Soria, dice lo mismo pero envuelto en ese tejido de bolillos o delicado encaje. Todavía recuerdo a mi abuela envuelta en el suave repiqueteo de los bolillos, madera de boj, fino badajo de campanillas celestes.

“En línea con los objetivos del PERTE y PRTR, el proyecto presentado por Agua de Soria se basa en la implantación de una herramienta global de análisis de datos que proporcione y permita optimizar el uso del agua disponible y así, adaptar la gestión del ciclo integral de agua de Soria a las diferentes circunstancias futuras que pueda provocar el cambio climático utilizando la digitalización como palanca de para optimizar la gestión del balance hídrico y aumentar la transparencia hacia el usuario final. Además, este proyecto incluye una serie de mejoras técnicas necesarias para maximizar los resultados esperados de la digitalización y optimizar la gestión del ciclo integral del agua en Soria.”

Te lo juro, dije encaje de bolillos pero añado que tejido con hilo de telaraña. Hemos oído decir que los hilos de la telaraña, trampa mortal de tanta mosca cojonera como vuela por ahí, mosca ésta de la que araña se alimenta, es tan resistente como un cable de acero de muy superior diámetro y apenas deja ver lo que, de otra forma y al descubierto, sería desagradable por feo. Repugnante. Y el caso es que, así velada, te la tragas fea y todo sin enterarte y sin escándalo ninguno. Ya lo sabes y te lo repito:

Que implantes una herramienta global de análisis de datos.

Vale

Que optimices el uso de agua disponible.

Eso, eso

Y que adaptes la gestión del balance hídrico lo primero.

(¿)

Para que aumentes la trasparencia hacia el usuario final y no me pongas esa cara

(¿¿)

Y no te olvides de la serie de mejoras técnicas.

(¿¿¿mejoras técnicas???)

Sí, mejoras técnicas que son necesarias. Las mejoras técnicas son siempre necesarias.

(¿¿¿¿)

Necesarias para maximizar los resultados esperados.

(¿¿¿¿¿Esperados?????)

Espera que te lo diga, esperados de la digitalización y….

(¿¿¿¿¿¿Y qué??????)

Y que al final se optimice la gestión del ciclo integral del agua en Soria y no me pongas esa cara, que te la suelto.

Fdo: Ángel Coronado