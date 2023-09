TRIBUNA / Un poco de lluvia

Domingo, 03 Septiembre 2023 19:15

Saturio Hernández de Marco incide en este artículo de opinión, en el final del verano con la lluvia que ha llegado, en la necesidad de crear los medios en la provincia para generar riqueza en la provincia.

En estos días de cambio de clima, de lluvia torrencial, de mejor temperatura, en todo se ha de producir un cierto cambio de lo que se ha de hablar o escribir, pero es una opinión, pues hay temas, cuestiones, o materias que se han quedado en las sendas que nunca debieran volver a pisarse, pero … veremos.

Hacer mención otra vez al adoquinado salvaje, al siempre presente Cerro, a las permutitas, a la quinta planta, con posible licencia de ocupación de la 1ª a la 4ª, sin aclarar que pasa de la quinta, y de lo que hay hecho y de lo que no, pero está todo muy completo para suponer que falta algo; ah, se me olvidaba que puede no estar prevista la hipoteca para las viviendas de la quinta; pero eso, eso que parece importante es otra cosa, según se dice.

En Vinuesa se innova de manera importante, pero en invierno queda poca gente y es una zona rica e importante para Soria; un amigo se ha ido por allí y le ha tocado todo, Dana y demás, pero eso sí, especialista que es, con sus amigos carniceros en chuletas y en bien comer, pues trae para lo que no está vaciado lo que tiene todo el punto de quedar en la más diluida forma de la inanición, es de espera que no sea así.

Porque lo importante es crear los medios para la continuidad de las visitas, incluso con zona tan bellas como la que se representa en lo que se recoge ahora en estos días de inicio de lluvias torrenciales o no tanto, pero que sorprenden de manera considerable.

Y en ese poco de lluvia, ese poco de cambio, debería de llevar, ahora que viene el invierno, a tratar de cuestiones un poco más imaginativas y de intensa influencia, cuestión evidentemente difícil, porque cada día se nota que no importa nada o casí nada, pues todos normalmente estamos en otras u otras co

Pero siguen las materias y los efectos de todo y de cada cosa, eso no es debatible, por lo que opinar-opinar es incuestionable y positivo aunque no guste como la lluvia

Y en eso estamos, es por ello que las circunstancias conducen a la situación de ir mejorando, lo diga Europa o no, porque por ejemplo decir “no sé qué” por estar prohibido por Europa es una idea inane sin sentido y que, normalmente, no es cierta.

Porque si todo fuera porque ya está, en instancias superiores, con no pensar estaríamos arreglado y eso no es así.

Por ello se precisa el revulsivo de la lluvia.

Fdo: Saturio Hernández de Marco