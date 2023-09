TRIBUNA / El pim pam pum sanjuanero y el sueño del alcalde

Domingo, 03 Septiembre 2023 19:25

Leonor del Río remueve en este artículo las brasas del urbanismo que practica el Ayuntamiento de Soria, en un verano en el que se podía haber hecho mucho por corregir actuaciones y no se ha hecho nada.

¡Virgen Santa, qué magníficas Fiestas de San Juan hemos tenido! ¡Ni siquiera llovió en Las Bailas! ¡Y qué bullicio, con el mayor gentío que nunca antes viose! ¡Sana alegría de la bendita juventud y cálidos recuerdos-que Dios me perdone- de quienes ya la gozamos hace tiempo!

¡Y qué placentera sensación, ¡por los once santos de las cuadrillas!, ver a nuestro alcalde como uno más de los sanjuaneros mozos, un auténtico Sileno! Tuve la sensación de que presenciaba un sueño del Alcalde. ¡Dioses, tantos delirios y delicias tantas!

Pero todo pasa, pasan pompas y vanidades, pasaron los festejos de sol y toros y pasaron los meses del gozoso verano. Con septiembre la ciudad vuelve a sus rutinas, el Ayuntamiento, con los mismos capitanes, a sus devaneos urbanísticos y algun@s desocupad@s a intentar llamar la atención sobre los excesos no tan festivos de nuestro eternal alcalde. Y, que la Virgen Blanca me perdone, leña al mono.

Tres asuntos me tienen compungida al hacerme sospechar que el sueño veraniego del Alcalde se prolonga en el tiempo con tintes preocupantes. ¿Me he perdido algo en estos meses o los desmanes urbanísticos que tanto revuelo levantaron siguen, como parece, su camino hacia la gloria y fortuna de los promotores involucrados?

¡Pim, pam, pum, fuego! Porque vamos a ver, ¿cómo es posible que la tercera página del folleto Plaza Mayor del Ayuntamiento de Soria de junio de 2023 la llene un anuncio de venta de viviendas en un descomunal, y entonces ilegal, bloque de nueve plantas en el Solar del Circo? Según mis amigos expertos en estas chapuzas, la modificación del plan de urbanismo se ha aprobado por la Junta de Castilla y León en agosto pasado. ¿Tan seguros estaban en junio promotor y Ayuntamiento de obtener esa aprobación? ¿O es que el insigne promotor ya tiene el visto bueno del almirante de mano de hierro?

Porque vamos a ver, si a lo dicho añadimos lo que nos desveló Regino Páramo en su contundente artículo del 25 de abril en El Mirón (“Vamos al circo”), la cosa, Virgen Santa, despide aromas muy, pero que muy desagradables. Si ya con siete plantas se superaría la máxima superficie de viviendas, con las nueve que se presentan con el futuro edificio la operación requeriría algo más que la aprobación de la Junta. Ojalá que el futuro proyecto cumpla con todos los requisitos legales para su aprobación, sólo faltaría, pero está claro que el Ayuntamiento tendrá que dar puntual publicidad al futuro proyecto de viviendas. Que así sea. De otro modo los compradores podrían encontrarse con un grave problema.

En cualquier caso, es llamativo que tanto Ayuntamiento como Junta consagren la doctrina de que para el interés general (público) de Soria es mucho mejor un pasadizo en los bajos de un edificio privado que una calle peatonal con sus árboles y cómodos bancos al aire libre. Y mucho mejor también un aparcamiento para vehículos que un jardín con sus paseos con arbolado y bancos. Ay, Virgen de los Remedios, perdona mi fijación, pero es que la Constitución dice que la utilización del suelo debe regularse atendiendo al interés general… ¡Dios bendito! ¿No será suficiente este pequeño detalle para que los Tribunales anulen tamaña barbaridad?

¡Pim, pam, pum, fuego! ¿Han aprovechado el verano para demoler la famosa quinta planta de Pajaritos? ¿O ni sí ni no, sino todo lo contrario? ¡Madre del Amor Hermoso!, ¿también facilitará la Junta de Castilla y León la legalización de semejante ilegalidad? ¿O se lo están pensando? Ahora que el concejal de Urbanismo es también diputado en el Congreso podrá desarrollar con conocimiento su teorema de que en cualquier tema hay sentencias del Supremo para todos los gustos (¿Habrá oído hablar de eso que llaman jurisprudencia? ¿O también la hay para todos los gustos? Con próceres tan flexibles este país va de c…, que ustedes me perdonen).

¡Pim, pam, pum, fuego! ¡Fuego a discreción contra el Cerro de los Moros! Por toda la Corte celestial, ¡si cada nueva noticia es un nuevo dislate! Es que ni el camarote de los Hermanos Marx. ¡Cristo! Ahora resulta que en junio pasado el Ayuntamiento ha contratado con un abogado de Zaragoza, habitual colaborador del Consistorio, ¡una asesoría jurídica para el expediente del Cerro de los Moros! O, lo que equivale, ¡un informe jurídico externo sobre el expediente! ¿Será una broma, ahora que se han agotado los plazos para resolver el malnacido expediente?

Desde principios de 2021 se ha reclamado insistentemente por la oposición y por las asociaciones que defienden la salvación del Cerro la contratación de un informe jurídico externo que aclarase la situación legal de los terrenos. ¿No había jurado y requetejurado el Alcalde, cuando aún era tiempo, que no iban a contratar esa asistencia externa porque seguirían sólo los criterios de los servicios jurídicos municipales? ¿Quizás con esta “innecesaria” asesoría se pagarán otros servicios ya prestados sin contrato? Me dicen fuentes creíbles que el monto del contrato (18.143,95 €) es el límite económico que no precisa concurrencia pública de ofertas (18.150 €). ¡Vaya mierda, con todas las letras, vaya mierda! (Indignación-RAE-). ¿Nos toman por idiotas?

¿Será tanto disparate sólo ese sueño veraniego del Alcalde? Rezo para que así sea, aunque cada día sospecho con mayor intensidad que en Soria vivimos dentro de una especie de sueño o circo urbanístico permanente en el que se han invertido los papeles: la dirección la marcan los intereses de los promotores/constructores y el Ayuntamiento allana el camino para burlar al interés general protegido por las leyes. Es un triste comienzo de temporada para Soria y para quienes la sufrimos y amamos. A ver si se despierta el Alcalde o si lo hacen antes los sorianos.

Fdo: Leonor del Río