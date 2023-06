TRIBUNA / Reflexiones con paracaidas

Lunes, 05 Junio 2023 08:31

Mario González reflexiona en este artículo de opinión, al hilo del fenomeno electoral de los "paracaidistas" que tan de actualidad está en la provincia tras las elecciones municipales, sobre el papel de los medios de comunicación, su libertad, y la necesidad de que las ideas, por disparatadas que sean, fluyan con argumentos.

Desconozco el porqué, pero está claro, al menos para los que leemos diariamente este Mirón de Soria, respetuoso con la Libertad de Expresión y defensor de la Libertad de Prensa, que a Ángel Coronado no le gustan los paracaidistas. A Ángel solo le gusta el azul prístino que el cielo presenta en nuestra Soria a modo de paspartú tras las ondulantes lomas cuajadas de carrascas y de pinos. Ángel rechaza de plano a esos paracaidistas que la PPSOE usa como carnaza para que el señor D´Hondt prepare su hamburguesa electoral porque a los comicios, ahora, les pasa lo que a la comida rápida: viene preparada para que no te lo pienses mucho, para que el envoltorio con tú color favorito sea mucho más atractivo que el contenido y para que puedas tragártelo con fruición, aunque sepas que no te va a hacer ningún bien. ¡Bienvenidos al McMenú PPSOE!

Discrepo. Discrepo casi siempre. O no coincido casi nunca. En el caso de Ángel discrepo siempre a propósito, porque sé que así saco lo mejor de él. Discrepancias con las que luego le extraigo una especie de aceite de argán para el alma que me unto cuando lo necesito. ¡No solo de pan vive el hombre, Ángel! Y por eso precisamente nuestros compatriotas tienen que vigilar toda la comida que ingieren ya sea ésta terrenal, espiritual o política. No hace falta ser un experto en nutrición, pero aconsejo ser lo suficientemente desconfiado como para leer la etiqueta a fondo ya que, solo de esa manera, podrán dejar de comprar ese ‘McMenú PPSOE’ al comprender que se trata de una basura terrenal, espiritual y hasta política. Conviene entonces conocer los ingredientes, los aditivos, sus proporciones y hasta el modo de empleo. De ahí la Tribuna titulada “El Antenicidio” -que comentas en tú “Paracaidistas ¡Absteneos!”- en la que trato de descifrar parte de los ingredientes de nuestra falsa democracia –la mayoría se esconden en los arcanos del Estado, es decir, de la propia PPSOE- con la intención de mover a nuestros compatriotas a preguntarse cosas, a reflexionar y a tomar decisiones al respecto.

En cuanto a los medios, tengo claro que todos los grandes están, directa o indirectamente, en manos de la PPSOE, y en cuanto al resto, muchos, no todos afortunadamente, se encuentran en manos de personas que los usan para hacer negocios con dinero público a través de la PPSOE. Eso explica que unas veces alaben y otras zahieran a los políticos, pero no por sus políticas, sino por cómo les vaya la feria a ellos. Fíjate bien en el tratamiento que le dan los medios sorianos a Carlos Martínez y así entenderás de que te estoy hablando. Por último, existen medios como este Mirón de Soria que, por razones que desconozco, son auténticamente plurales y que ofrecen la oportunidad de publicar a quienes, como nosotros, deciden salir a la palestra pública a comentar lo que sea. Mi desconfianza aprendida me hizo incluir en la tribuna que comentas una crítica al propio editor, por lo que su publicación es la prueba del algodón de que El Mirón de Soria está limpio. Y coincido contigo en que el mayor elogio que podemos hacerle es seguir enviándole nuestras pequeñas e hilarantes colaboraciones.

No te engaño Ángel. Ni quiero, ni puedo. A mí también me gustaría que nos publicasen en muchos más medios a la vez, por la sencilla razón de que nuestros pensamientos o locuras, acertados o no, llegarían sin duda ninguna a muchísimas más personas. No obstante, las libérrimas razones que los impulsan son incompatibles con unos medios que, por lo general, tratan de catequizar a sus respectivas parroquias y que no pueden introducir, con lógica, la zorra en su gallinero. Te lo digo por experiencia propia. Así que, en Soria, tendremos que conformarnos con que Juan Carlos Hervás nos permita seguir correteando en pelotas por su periódico digital sin preocuparle lo más mínimo que nos cojamos un resfriado.

Por eso, en términos generales, los medios de comunicación en España son tan imprescindibles como desechables, publicando lo que conviene a sus intereses o a los de sus mandantes, y por eso también nos obligan a buscar mucho más, a leer mucho más, a reflexionar mucho más, y a comentar todas estas cosas para que cada español pueda formarse una opinión más o menos fundada. Y todo esto es posible, querido Ángel, gracias a los paracaídas que tenemos y que nos permiten subirnos a aviones que no van a ninguna parte, bajarnos antes de aterrizar y meternos, en definitiva, en berenjenales donde nadie sensato se metería.

Somos, de alguna forma, paracaidistas, por lo que tú crítica debió ser más precisa y matizada. No te digo más: a mí a veces se me olvida ponérmelo. Mis colaboraciones solo pretenden ser reflexiones con paracaídas.

Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.