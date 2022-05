TRIBUNA / Leonés irritados

Miércoles, 18 Mayo 2022 07:49

Ángel Coronado incide con su habitual ironia en la polémica suscitada del PSOE de Soria con el alcalde socialista de León a raiz de una reunión con la plataforma Soria ¡Ya!.

¿Cómo sería posible no estar con el PSOE soriano? ¿Cuándo, dónde, me pregunto? Sobre todo cuando ruge, me respondo, cuando León Ruge (partido regionalista leonés. Véase El Mirón de Soria 16/05/2022), ruge Soria PSOE

Dejemos aparte cosillas, pero eso de los “coqueteos regionalistas” nos ha llegado muy dentro. De los coqueteos regionalistas siempre tuvimos una idea vaga, pero no perezosa. Vaga, empapada, por así decirlo, de trajes como de piñorra, jóvenes ataviadas hasta las trancas de paños ricamente ornamentados, pendientes en las orejas de los que no te muevas que te puedes romper un diente, bailando con jóvenes engalanados, piñorros, chulos, no chulescos, solo chulos, de los que gustan en el sentido regionalista de la palabra por así decirlo, pero no queriendo decir que molan. Aunque molen no molan. Ahora molan los vaqueros rotos pero nunca he visto piñorras con pantalones, y menos con vaqueros y menos rotos. Nunca pudo ser oída, regionalistamente hablando, esa voz, “mola”, que ahora mola entre la juventud. Nunca pudo ser oída, y menos con rastas. Solo rizos bajo el sombrero sin entrar en el apartado de los sombreros regionales para no enredar. Sobre todo no haciendo falta. Y a todo esto dulzainas, pies de puntillas de un lado a otro, como buscando con la punta del otro pie al que ya se fue de leve, gracioso salto, jota, Ka. Date la vuelta Manuela. No te vayas por allá.

Dice nuestro concejal de política municipal, o nuestro secretario de política concejal, encargado en todo caso, y llámese como se llame, de las esencias municipales que: censura, que no es de recibo y que por lo tanto censura, y que censura no por censurar sino por afear, que para eso está la censura. Viene a decir: yo afeo, nosotros, los socialistas sorianos afeamos, censuramos afeando que: de coqueteo con regionalismos egoístas nada. ¿Cómo no?

Como que no. Censuramos afeando, y habrá quien diga que no, que afeamos censurando, pero nos da igual. En definitiva, rugimos. Podríamos pasar por alto, por ejemplo, un encuentro somero, algún pequeño roce involuntario (por la calle, paseando, a veces pasa, y aunque también se pueda pensar en roces, incluso pequeños pero no precisamente involuntarios, no queremos de ninguna manera pensar en eso). Nos referimos a cosas de amplia generalidad. Despreciamos los detalles, accidentes, casos particulares, excepciones tan solo, todo eso que no hace sino confirmar la regla. Pero no pasamos por alto sino que censuramos, con energía, porque hace falta justo ahora, el coqueteo.

Con todo y con eso, podríamos pasar por alto el coqueteo. Imagínense marido y mujer, piñorros recién casados, ella que pierde un paso en estas de cambiar el pie dándole a lo jota. Él, que la engancha con el meñique derecho directo a su corazón (al dedo central de su mano izquierda, ella, que su derecha va por otro lado).

Bien, pero por lo que leo no se trata de nada de eso. Diez ha coqueteado con regionalismos egoístas. Esa es la realidad, una realidad por la que aún se podría pasar sin rugidos. Condición: en la plaza del pueblo y además bailando. Pero por lo que voy leyendo nada de eso. Vino a ocurrir en el propio ayuntamiento de León, y en dónde, ¿en qué circunstancia o evento?, se preguntarán ustedes (que ardo en deseo de ocultarlo pero no puedo y por eso canto9: en un congreso.

Cito: “Díez se ha entrevistado con miembros de León Ruge, Soria ¡Ya! y Teruel Existe en el I Congreso Nacional de Participación y Democracia, que ha organizado el Ayuntamiento de León, y en el que se celebró un foro sobre formas emergentes de participación socio- política.” (El Mirón de Soria, 16/05/2022)

León Ruge. No me choca lo más mínimo. En Soria los socialistas rugen también ¿Cómo sería posible no estar con el PSOE soriano, por repetir de nuevo la misma frase con la que inicio esta crónica, esta denuncia, este malestar, insistiendo en eso? Rugimos todos a menos de carecer de lo que no se debe carecer ante noticias así, del mismo estilo.

Otra cita. Juro que la última:

"algunos se dicen 'compañeros socialistas' y no son ni lo uno ni lo otro. Coquetean con el regionalismo egoísta y venden nuestros valores por un puñado de votos para las próximas elecciones. Spoiler: sale mal. Frente al intento de copia la gente termina quedándose con el original". (El Mirón de Soria, 16/05/2022)

Spoiler. Impresionante. Impresionante

No sé de forma exacta lo que quiere decir Spoiler. Pero con solo pronunciarlo se siente uno mejor. De momento he dejado de rugir. Consulto el diccionario. Obtengo dos acepciones. Una: explicación de algo que sin esa explicación pueda parecer molesto o indeseable. La otra: alerón trasero que se le pone a un seiscientos para que parezca un Masserati de alta gama. Farda.

Compruebo desolado que ninguna concuerda con el original, con el contexto original en el que aparece. Pronto me recupero. Vuelvo ya en mí. SPOILER. Sienta bien. Suena bien. Y ahora sí. Ha llegado la hora de decirlo. Mola. Y molando vuelvo a sus acepciones

Me quedo con la segunda, porque la primera ya la sé. Es en la que estoy desde hace más de media hora. Llevo ya treinta y cinco minutos con esto, pero todavía no sé qué hacer. Me niego a poner un SPOILER en mi seiscientos. Bendita sea. Quedaos ahí rugiendo, leones irritados.

Fdo: Ángel Coronado