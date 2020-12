TRIBUNA/ El rescate de los fondos

Domingo, 13 Diciembre 2020 08:19

Ángel Coronado plantea en este artículo de opinión el interés de Soria por captar fondos europeos con el pretexto de ser una ciudad europea libre de emisiones de carbono.

TRIBUNA/ El rescate de los fondos

Cuando me voy de compras (necesito una coliflor), salgo a la calle con mi presupuesto, eso lo primero, y algo más por si tercia una lechuga.

Hoy día, hasta el dinero es mercancía. Me puedo ir de “compras” a por dinero. Parece raro, pero es así. Cuando los señores alcaldes de Cuenca, Soria y Teruel se van de compras por Europa, no van a coliflores. Van a dinero.

¿A comprar dinero?

Eso parece, pero no es así. La coliflor no es tuya si no la compras, pero el dinero que buscan los de Cuenca, Soria y Teruel ya es nuestro, ya salió de nuestro bolsillo en su tiempo. IVA. Acrónimo del Impuesto del Valor Añadido. Tal es, además, el presupuesto de la enorme coliflor.

Perdimos el rastro de nuestro dinero, pero tenemos gestores que lo persiguen. Qué olfato. El trío de Cuenca, Soria y Teruel no va de compras. Lo que buscan ya es nuestro. Lo recuperan. Vaya que sí. Se van a Europa de recuperación, ni más ni menos. Para volver a casa con la bolsa llena.

Ya volvieron. Ya están aquí. La primera cuenta ya está hecha previo presupuesto. Son las dietas. Nadie viaja gratis. Solo hace falta restar.

Y es ahora, sin que nadie se dé apenas cuenta, la segunda, la segunda cuenta se presenta por la cara y diciendo que aquí estoy yo.

Bueno, pues también es ahora cuando entiendo que CESEFOR nos hace falta. A los tres caballeros andantes por Europa (al de Soria desde luego y creo que también a los otros dos) les ayudó CESEFOR haciendo las maletas, como quien dice. Como quien dice también, calentó silla en la sala de espera de la estación para recibirles de vuelta. Y es ahora, ya en casa y con el bolso lleno, que necesitamos presupuesto para la gran coliflor. Recuperar presupuestos lo primero.

Imagino una especie de sainete. Un solo acto. Personajes tres. Soria, su gestor de fondos europeos y CESEFOR. Escondido en el proscenio, el apuntador.

Soria, Fuenteovejuna, todos a una: ¡CESEFOR! ¡los presupuestos!

CESEFOR (aparece con una carpeta bajo el brazo) Aquí están, Señor. Se trata más bien de pasos previos que no de presupuestos. Son prepresupuestos. Estrategias, porque los proyectos a corto plazo ya se acabaron. Queremos que sean ejes de acción. Seis ejes. Anhelamos una Soria ejemplar para el año 2030. Es un macroproyecto más que presupuesto. Ambicioso.. Se trata de principios trasversales más que de presupuestos. No son cifras. No queremos cifras. Nos referimos a la justicia climática, la gobernanza, la innovación y la Smart citi.

Ya soy viejo. En mis tiempos, y ante cosas así, solía decirse algo que ya pasó de moda pero aún expresivo, razón por lo cual lo cito: “Toma, Geroma, pastillas de goma”.

Y por si fuera poco, Soria, pero ya delegando en su gestor de los fondos europeos añade:

Hay un club selecto de 100 ciudades europeas que quieren ser ciudades libres de emisiones de carbono, y nosotros queremos estar ahí (el apuntador, discretamente, le apunta que si Noviercas, que no sé qué de veinte mil vacas… Apenas lo oigo. Por mi parte sigo añorando presupuestos, cifras, algo así). Y ya no sé si es nuestro gestor de fondos o CESEFOR el que sigue diciendo:

Es una forma que tenemos de luchar contra la despoblación y contra el cambio climático sin perder de vista esos recursos económicos que se van a movilizar. El Ayuntamiento tendrá que liderar, pero la mirada debe ser colectiva, remata CESEFOR. Entre Urbión, Cebollera, Los Montes Claros y El Moncayo se reparten el eco que repite cabezón: Esos recursos que se van a movilizar, y más bajo: esos recursos que se van a movilizar, y ya, casi a ras de tierra, inaudible: esos recursos que se van a movilizar…)

La mirada debe ser colectiva. En efecto. Todos los asistentes clavamos nuestra mirada en el vacío.

Fdo: Angel Coronado