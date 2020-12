Ocho proyectos con el programa "Aula-Empresa"

Sábado, 12 Diciembre 2020 08:44

Los centros integrados de Formación Profesional Pico Frentes y La Merced y el IES Virgen del Espino pondrán en marcha ocho proyectos del programa "Aula-Empresa". La Junta aportará 23.500 euros para el desarrollo de los proyectos, en los que participarán 408 alumnos y contarán con la colaboración de 40 empresas e instituciones

El programa ‘Aula-Empresa’ establece un espacio de encuentro y trabajo entre los centros docentes y el entorno productivo de Soria.

Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo FSE Castilla y León 2014-2020 y su finalidad es mejorar la calidad de la Formación Profesional y la empleabilidad de sus alumnos.

Para el desarrollo de estas experiencias, la Consejería de Educación ha seleccionado ocho proyectos en la provincia de Soria de tres centros: dos centros integrados de Formación Profesional (CIFP) y un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES). Esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 23.500 euros.

Las cantidades económicas asignadas a cada proyecto han ido de los 2.500 a los 3.000 euros.

La Consejería de Educación ha subrayado que el programa ‘Aula-Empresa Castilla y León’ se ha convertido en un éxito, contribuyendo no solo a reducir los índices de fracaso y abandono escolar, sino a consolidar la Formación Profesional como una fuente de oportunidades para el alumnado a través de un itinerario de éxito.

Líneas de actuación

Las actividades que se desarrollarán en estos tres centros girarán en torno a tres líneas de trabajo.

La primera de ellas, ‘Aprendiendo a emprender’, abarca proyectos cuyo objetivo es motivar al alumno para que adopte una actitud emprendedora, caracterizada por la iniciativa, la proactividad, la independencia y la innovación, así como la capacidad para reconocer las oportunidades existentes en los ámbitos profesional, comercial y personal, como en la concienciación sobre los valores y la postura ética de las empresas, la responsabilidad social corporativa y la buena gobernanza.

En segundo lugar, se presenta una línea de ‘Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en la Formación Profesional’, donde se encuentran proyectos de innovación tecnológica y científica, cuyos objetivos estratégicos favorecen la generación de nuevo conocimiento y que tienen por finalidad la innovación didáctica para las familias profesionales o suponen una innovación en el ámbito organizativo y de gestión de los centros para adecuar los modelos educativos y las formas de trabajo en el aula a las nuevas fórmulas, creando espacios educativos versátiles y polivalentes.

Por otro lado, los proyectos enmarcados en la tercera línea, ‘Aprender de las empresas’, promueven el conocimiento por parte de los estudiantes de experiencias de la vida laboral en el propio entorno productivo, con la finalidad de favorecer la transferencia del conocimiento y la detección de necesidades de formación y cualificación.

CIFP Pico Frentes, IES Virgen del Espino y CIFP La Merced

El Centro Integrado de Formación Profesional Pico Frentes pondrá en marcha la mitad de los proyectos de Soria (cuatro).

Dos experiencias se enfocarán a la línea de ‘Aprender de las empresas. En la primera iniciativa, ‘Formación en alta tensión’, participarán 20 alumnos Ciclo de Grado Superior de Energías Renovables y con la que colaboran Red Eléctrica Española e Iberdrola.

El segundo de los proyectos, ‘Grabación y streaming de eventos sociales, educativos y culturales V’, está orientado a 48 alumnos de los ciclos de FP Básica de Electricidad-Electrónica, el Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y el Grado Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. Su objetivo es colaborar con entidades sin ánimo de lucro en la grabación de eventos que se desarrollen en el entorno, así como con empresas que se dedican al sector audiovisual. Participan enel proyecto las empresas M-Audiovisuales, Promecal CYL-TV, Producciones Izquierdo Moreno, Nuevas Tecnologías Centauro e ITS Duero.

El CIFP Pico Frentes aborda también la línea de ‘Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en la Formación Profesional’ con el proyecto ‘Estudio de la implementación del servicio de banda ancha y telefonía fija y móvil en poblaciones’. Participan 42 alumnos de siete módulos diferentes pertenecientes a los ciclos de FP Básica de Electricidad-Electrónica, el Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y el Grado Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. La iniciativa tiene como objetivo que los estudiantes puedan conocer cuáles son los problemas técnicos de la imposibilidad de disponer de banda ancha de internet y telefonía móvil en lugares de poca población. En esta experiencia se han involucrado la Diputación Provincial de Soria, la Federación de Organización Empresariales Sorianas, Movistar, Rexel, Electricidad Guerra, Saltoki y Electricidad y Comunicaciones Mateo.

Dentro también del ámbito del I+D+I, el Pico Frentes cuenta además con el proyecto ‘Estrategias bioclimáticas aplicadas. Metodologías de Análisis, simulación y monitorización II’, destinado a 42 estudiantes procedentes de los ciclos de FP Básica de Electricidad-Electrónica, el Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y el Grado Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. La iniciativa busca la creación y el fomento de foros de intercambio de información técnica, que permita una mayor repercusión de la actividad y conocer los últimos desarrollos tecnológicos de las empresas de la especialidad. Colaboran FOES, Electricidad Saga, Centauro, Cotidiana Sociedad Cooperativa Andaluza NGEIN y Saltoki.

El Instituto de Educación Secundaria Virgen del Espino desarrollará dos proyectos vinculados a la línea de aprendizaje de las empresas y que implica a 93 alumnos de los ciclos de Técnico Superior en Animación Sociodeportiva y Conducción de Grupos en el Medio Natural. La primera de las experiencias, ‘Refuerzo deportivo’ (48 alumnos), tiene como objetivo apoyar la cualificación profesional de los alumnos en los módulos profesionales de la Metodología de la Enseñanza Sociodeportiva y Ocio y Tiempo Libre y contará con la colaboración de la Federación de Castilla y León de Bádminton y el Club Pádel Soria.

El segundo proyecto del IES Virgen del Espino ‘Actividades fisicodeportivas en el medio natural’ (45 alumnos) también tiene como fin el refuerzo de los conocimientos de los participantes, en este caso en los ámbitos de ‘Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre’ y ‘Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios’. Soriaventura y Kayak Numancia son las empresas colaboradoras en la iniciativa.

Por último, el Centro Integrado de Formación Profesional La Merced ofrece a 43 de sus alumnos la oportunidad de participar en el proyecto ‘Realidad virtual como alternativa turística’. Se corresponde con la línea ‘Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en la Formación Profesional’ de ‘Aula – Empresa’ e implica a los ciclos de Grado Superior de Información y Asistencia Turística, Gestión de alojamiento Turísticos y Dirección de Cocina y el ciclo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía. Presenta como objetivo que los estudiantes conozcan las posibilidades que la tecnología ofrece al sector para potenciar el turismo, incluso en épocas de confinamiento. A esta experiencia se suman la Diputación Provincial de Soria, el Ayuntamiento de Rioseco de Soria, el Ayuntamiento de El Burgo de Osma, el Consorcio Turístico Ruta del Vino Ribera del Duero, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (ASHOTUR), OPB Informática, ITS Duero y Toni Pardo.

El segundo de los proyectos que pone en marcha el CIFP La Merced es el único en Soria de la línea ‘Aprendiendo a emprender’. La iniciativa se denomina ‘Emprender en tiempos del COVID’ e incluirá a 76 alumnos de nueve módulos de los ciclos de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, Elaboración de Productos Alimenticios y Panadería, Pastelería y Confitería y del Grado Superior de Alojamientos Turísticos, Dirección de Cocina y Guía, Información y Asistencia Turística. El fin principal es que los estudiantes aprendan a valorar la cultura emprendedora como fuente de creación de empleo en época COVID y contará con el apoyo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia de Soria, social Media TICs and Training, Youri SLNE, Fátima Martínez López, Suma Importancia, Diego Pons, The Plan C y Ciudad Industrial del Valle del Nalón.